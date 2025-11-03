Alluvioni 2023, Governo proroga stato emergenza

La misura interessa le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, nonché le province di Massa-Carrara e Lucca, duramente colpite dalle avverse condizioni meteo registrate a partire dal 29 ottobre 2023

Il Consiglio dei ministri con decreto ha approvato una nuova proroga, fino al 31 dicembre dello stato di emergenza che riguarda i territori colpiti dal maltempo tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2023.

La misura interessa le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, investite da fenomeni meteorologici straordinari a partire dal 2 novembre 2023, nonché le province di Massa-Carrara e Lucca, duramente colpite dalle avverse condizioni meteo registrate a partire dal 29 ottobre 2023.

Soddisfatto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Come avevamo detto proprio in questi giorni la proroga sugli eventi alluvionali del novembre 2023 era indispensabile; lo stato di emergenza – sottolinea in una nota – è ciò che ci consente di attivare e seguire procedure complesse e molto burocratiche. Abbiamo avviato interventi importanti su argini, infrastrutture e centri abitati, ma serve tempo per completarli nell’interesse di cittadini, imprese e comunità locali”. Per Giani, interrompere lo stato di emergenza per avviare nuove e diverse procedure, come quelle previste dal piano di ricostruzione, non sarebbe stato agevole, né nell’interesse dei cittadini”. La Regione conferma l’impegno nel coordinamento degli interventi di ripristino, mitigazione del rischio e messa in sicurezza idraulica, in collaborazione con gli enti locali e la Protezione civile