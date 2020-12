All I watch for Christmas su Più Compagnia

Dal 24 dicembre al 24 gennaio All I WatchFor Christmas. 30 film in streaming su Più Compagnia per dare il benvenuto al nuovo anno. In programma una selezione di film dai festival internazionali, il nuovo cinema greco della Greek New Wave, documentari in anteprima e i classici da riscoprire

Dal 24 dicembre al 24 gennaio con All I watch for Christmas, saranno proposti al pubblico 30 film. Una selezione dai festival internazionali, tra anteprime assolute e il meglio delle passate edizioni. Ci sarà una rassegna di documentari in anteprima, una dedicata all’horror ibridato con la commedia. Focus sui nuovi talenti del cinema greco e una rosa di classici da riscoprire.

Per la sezione Documentari in anteprima, in programma il film sulla storia inedita delle rockstar francesi, con Oh les filles! (Girls Rock!); i felini, molto amati nella Grande Mela, saranno protagonisti di Gatti a NewYork.

Per i (tanti) amanti dell’horror, ci sarà una proposta da non perdere, di film contaminati con la commedia, della sezione Horror (ma non troppo). Da rivedere, infine, la selezione di film firmati dai grandi maestri del cinema internazionale, del calibro di Orson Welles, Billy Wilder, Alfred Hitchcock e Jean Renoir, dei quali saranno proposte pellicole meno note, tutte da riscoprire.

