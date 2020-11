Alessandra Guidi, nuova prefetta di Firenze

Laura Lega al dipartimento Vigili del fuoco

“Benvenuta Alessandra Guidi, nuova Prefetta, donna di grande esperienza e sensibilità istituzionale. Grazie di cuore a Laura Lega che lascia un bellissimo ricordo del proprio lavoro e che andrà a dirigere il Dipartimento dei vigili del fuoco. Due donne ai vertici per la nostra Firenze”. Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha voluto così dare il benvenuto alla nuova prefetta di Firenze Guidi ringraziando nello stesso messaggio anche Laura Lega.

“Sono certo che apporterà un grande impulso e operatività, proseguendo quanto già fatto fino ad ora dal prefetto Mulas che ha svolto un altrettanto eccellente lavoro”. Lo dice il viceministro dell’Interno Vito Crimi in merito alla nomina a capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco della prefetta Laura Lega alla quale vanno “le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro”.



La prefettura di Firenze, dove era Lega fino ad oggi, “sarà invece guidata, proveniente dal ruolo di vice direttore del dipartimento di Pubblica Sicurezza, dalla prefetta Alessandra Guidi ed anche a lei rivolgo il mio augurio di buon lavoro” aggiunge il viceministro, che poi conclude: “solo poche settimane fa si è giustamente plaudito alla nomina di Maria Luisa Pellizzari come primo vice capo della Polizia donna. Oggi il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha lo stesso onore e non possiamo che sottolinearlo doverosamente. L’apporto di grande professionalità, esperienza e dedizione è ciò di cui ha bisogno il Paese in un delicata fase sociale che ci vede fronteggiare ogni giorno la pandemia e i suoi devastanti effetti”