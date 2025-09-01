Controradio Streaming
Lun 1 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAl via il semestre filtro per gli studenti di medicina: oltre 4.000...
ToscanaCronacaIstruzioneSanità

Al via il semestre filtro per gli studenti di medicina: oltre 4.000 iscritti in Toscana

By Viola Giacalone
università Firenze

Sono in tutto 4.068 gli studenti iscritti nelle tre Università toscane al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina che sostituisce il test d’ingresso a partire da quest’anno. Il numero maggiore, 1873, si registra all’Ateneo di Pisa, per i corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria. A Firenze 1.730 gli iscritti: 1551 hanno opzionato medicina, 179 hanno scelto odontoiatria e protesi dentaria.

Le lezioni hanno avuto il via al polo didattico San Rossore dove, a dare il benvenuto, c’erano il rettore Riccardo Zucchi e il prorettore per la didattica Giovanni Paoletti. I corsi si terranno fino al 10 novembre: 1.217 hanno scelto la frequenza in presenza, mentre per chi ha optato per la modalità mista, in presenza e a distanza, sarà garantita una turnazione equa con quattro settimane su undici in aula.
Sono 1.730 gli iscritti a Firenze: 1551 hanno opzionato medicina, 179 hanno scelto odontoiatria e protesi dentaria. Qua il Welcome day con la rettrice Alessandra Petrucci si è tenuto lo scorso 28 agosto. Le lezioni si svolgeranno fino al 26 settembre al plesso della Torretta e dal 29 settembre al 31 ottobre al plesso scienze biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio, con la possibilità di frequentare in presenza per tutti coloro che ne hanno manifestato l’intenzione.
Infine sono 465 gli studenti che parteciperanno al semestre filtro dell’Università di Siena, nella sede principale al policlinico Le Scotte e in quelle di Grosseto e San Giovanni Valdarno (Arezzo). Oggi il benvenuto del rettore Roberto Di Pietra, quindi la professoressa Paola Piomboni, delegata alla didattica, ha spiegato le modalità di svolgimento del semestre e dato il via alla prima lezione del corso, che potrà essere seguito anche da remoto.
Il percorso formativo prevede tre insegnamenti fondamentali biologia, chimica e fisica – con esami fissati per il 20 novembre e il 10 dicembre. Sulla base dei risultati verrà stilata la graduatoria nazionale unica che determinerà chi potrà proseguire il secondo semestre.

Articolo precedente
🎧Jovanotti riceve il Pegaso d’oro della Regione Toscana: “auguro buon vento alla Sumud Flotilla”
Articolo successivo
Cubo nero, centrodestra in Palazzo Vecchio lascia aula per protesta

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30560Cronaca18240Politica4065Cultura & Spettacolo3804Diritti2555Sanità2516

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI