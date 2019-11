Al via campagna di Natale Meyer per il nuovo Parco della Salute

“Questo Natale aiutaci a costruire il nuovo Parco della Salute”: è questo il messaggio della campagna di Natale che la Fondazione Meyer lancia alla vigilia delle feste. L’Ospedale pediatrico continua a crescere e nei giorni in cui, dopo un complesso iter preliminare, i lavori per la realizzazione della nuova struttura prendono il via, chiama a raccolta la sua comunità con l’obiettivo di sostenere un progetto importante, che si concluderà tra venti mesi.

Il comunicato stampa della campagna di Natale Meyer riporta: “Il nuovo Parco della salute sorgerà nei locali di un’ex clinica privata, che si trova proprio alle spalle del Meyer, in una posizione strategica, a due passi dal cuore pulsante dell’Ospedale. In questi locali, che saranno completamente ristrutturati grazie a un accordo con Unipol Sai, proprietaria della struttura, troveranno posto le attività ambulatoriali e i Day hospital medici. Nell’edificio, di 4700 metri quadri, e circondato da un grande parco di più di tre ettari, saranno quindi concentrate tutte le attività diurne: questo permetterà al Meyer di recuperare spazi preziosi per le attività di alta complessità pediatrica e chirurgica che necessitano di un ricovero.

Oltre agli ambulatori, qui troveranno posto anche il Centro prelievi e le stanze riservate ai donatori di sangue, ma anche il Centro per la diabetologia pediatrica, punto di riferimento per i bambini affetti da questa patologia cronica molto diffusa e le loro famiglie. Il parco renderà possibile dare vita a tutta una serie di attività all’aria aperta, nell’ottica di lavorare, insieme ai pazienti e alle associazioni, sul fronte della prevenzione.

In una ala distinta della struttura, sorgerà la Neuropsichiatria infantile, unica attività di ricovero prevista nel Parco della salute. Finora questo reparto si trovava a Villa Ulivella: il piano di sviluppo consentirà a questo servizio, così importante per i bambini e gli adolescenti con problematiche di tipo psichiatrico, di tornare al Meyer. I pazienti avranno a disposizione un’area verde a loro dedicata.

Tutti i nuovi ambienti saranno arredati in stile Meyer, con tante sale di attesa ravvivate da colori e disegni, spazi dedicati al gioco e angolo tranquilli riservati alle mamme che allattano.

A decorare le pareti, per un totale di 1700 metri quadri, sarà la “matita” di Alice Lotti/Studio Tuta: per rendere più piacevole l’attesa dei bambini, questa visual designer ha immaginato e creato un mondo dai colori pastello e dalla grafica accattivante. Tre gli scenari che faranno da sfondo agli ambienti: quello marino, dove balene, pesci e polipi sottomarini si alternano ad animali in tuta da sub; quello del bosco, dove farfalle di ogni tipo svolazzano in mezzo agli alberi e ai fiori e quello dell’aria che vede librarsi in volo uccelli e mongolfiere.

La realizzazione del Parco della salute è, per l’Ospedale, una scelta necessaria: negli ultimi dieci anni, il Meyer ha visto crescere in modo esponenziale la sua attività su tutti i fronti e il problema della carenza degli spazi è diventato un limite strutturale che deve essere superato per continuare a garantirne lo sviluppo dell’Ospedale, che è ormai centro di riferimento nazionale.

Come donare. Come detto, tutta la campagna di Natale della Fondazione Meyer è dedicata alla realizzazione del Parco della salute. Ci sono moltissimi modi per far arrivare il proprio sostegno: si può scegliere un gadget natalizio, oppure effettuare una semplice donazione sia con bollettino postale che con bonifico bancario. Anche le aziende possono dare un importante contributo, dedicando i regali per clienti e dipendenti alla Fondazione Meyer.”

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.fondazionemeyer.it/natalesolidale.