Al via alla nuova rotta di British Airways che collega Londra Heathrow a Firenze

Per la stagione estiva del 2023 British Airways ha deciso di inaugurare una nuova rotta da Firenze a Londra Heathrow e viceversa.

La nuova rotta della compagnia aerea British Airways di Londra Heathrow a Firenze Peretola è operativa in vista della stagione estiva. Il collegamento è stato inaugurato il 16 aprile e sarà giornaliero, con Airbus A320 Neo. Saranno quindi incrementati i collegamenti con l’aeroporto fiorentino. Questo collegamento si aggiunge inoltre alle rotte già esistenti della compagnia che da Firenze serve anche gli aeroporti di London City ed Edimburgo.

“Con il nuovo volo inaugurato oggi da e per Londra Heathrow continua a rafforzarsi e ad ampliarsi il network dei collegamenti che Toscana Aeroporti offre ai propri passeggeri da e verso i principali hub aeroportuali europei”, commenta Toscana Aeroporti. Sophie Atkins, responsabile vendite corporate Europa di British Airways, ha dichiarato: “È un onore vedere il nostro primo volo da Londra Heathrow arrivare a Firenze. Si tratta di una rotta importante per noi ed è per questo che abbiamo ampliato il nostro programma esistente verso l’aeroporto di London City”.