Al Teatro Aurora di Scandicci “Il Malloppo” di Joe Orton, per la rassegna Auroradisera

Lunedì 11 marzo, al Teatro Aurora di Scandicci arriva IL MALLOPPO di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro. Un classico della black comedy inglese, critica spietata della società inglese degli anni Sessanta. è il terzo appuntamento dell’edizione 2024 di AURORADISERA, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci.

Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre appena deceduta di uno di loro. Così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde. Ecco la trama de Il Malloppo uno degli esempi più famosi e divertenti della black comedy inglese in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte. Il testo – scritto negli anni ’60 – divenne un successo clamoroso, arrivando a vincere il premio come migliore commedia dell’anno e lanciando il suo giovane autore, Joe Orton, come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha ottenuto successi nel West End londinese e a Broadway, dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon. Un ritmo incalzante, una satira feroce, un testo dissacrante, finora poco rappresentato in Italia.

“l Malloppo di Joe Orton è una dark comedy dai toni farseschi e dalla comicità dissacrante. Il dialogo serrato, iperbolico e surreale, mutuato dal teatro dell’assurdo, mette in campo una critica spietata alla società inglese degli anni Sessanta. Orton, con il suo stile anarchico, contro le forme della “buona società borghese”, anticipa i toni della cultura underground e della rivoluzione punk.” Scrive il regista Francesco Saponaro

La rassegna AURORADISERA prosegue giovedì 21 marzo: Il sipario sul palco di Scandicci si alza per il cineconcerto ARRIVEDERCI BERLINGUER! con Massimo Zamboni. Chiudono la rassegna, lunedì 8 aprile, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio, protagonisti di PIGIAMA PER SEI di Marc Camoletti.

Lunedì 11 marzo, ore 21:15

Teatro Aurora, Scandicci

Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro

IL MALLOPPO

di Joe Orton

traduzione Edoardo Erba

regia Francesco Saponaro

e con Giuseppe Brunetti, Davide Cirri

scene Luigi Ferrigno

costumi Anna Verde

disegno Luci Antonio Molinaro

produzione La Pirandelliana/Teatro Stabile di Verona

Inizio spettacoli ore 21.15

Apertura cassa la sera degli spettacoli dalle ore 19:30

biglietti

€ 16 intero

€ 13 ridotto (possessori Carta dello Spettatore FTS, over 65, soci Coop, soci Arci)

€ 8 possessori carta Studente della Toscana, Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze