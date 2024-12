www.controradio.it Al Mandela Forum display luminoso chiede liberazione Cecilia Sala Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:03 Share Share Link Embed

“Magari non servirà a nulla, ma di fronte alla vicenda di Cecilia Sala, imprigionata nelle carceri iraniane, non potevamo stare zitti” afferma Massimo Gramigni, presidente dell’associazione Nelson Mandela Forum

Un display luminoso per chider la liberazione della reporter Cecilia Sala, imprigionata in Iran da alcuni giorni, in circostanze ancora tutte da chiarire. “Non succederà nulla , però tacere al Nelson Mandela non è giusto” dice Gramigni “abbiamo bisogno di giornalisti e di informazione, soprattutto dai contesti più difficili” prosegue Gramigni

Anche l’associazione Amici di Israele a Firenze esprime con una nota “la propria vicinanza e solidarietà alla giornalista Cecilia Sala ormai da giorni nelle prigioni di Teheran per ordine del regime”.

“Siamo di fronte – afferma Kishore Bombaci, presidente dell’associazione – a una vicenda nebulosa nella quale, come ha detto il ministro Crosetto occorre la massima cautela. Ciò tuttavia non impedisce di manifestare solidarietà alla Sala e alla sua famiglia nonché preoccupazione per le condizioni della giornalista a causa di una decisione incomprensibile del regime sanguinario degli Ayatollah, nel quale non esiste uno Stato di diritto ma solo repressione del dissenso”.

“Auspichiamo – conclude Bombaci – che l’opinione pubblica, anche fiorentina, si mobiliti per la liberazione della giornalista”, “l’Associazione Fiorentina Amici di Israele si dice pronta a offrire la propria adesione sin da subito e la massima collaborazione con le istituzioni per quanto necessario”.