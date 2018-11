Al cinema Odeon “Still Recording”

Lunedì 19 Novembre ore 21 il film vincitore della Settimana Internazionale della Critica all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, che è diventato il caso della stagione. Cinema Odeon Firenze

STILL RECORDING, il film vincitore della Settimana Internazionale della Critica all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, che è diventato il caso della stagione. Il film sarà presentato da uno dei registi, Saeed Al Bataal (in videocollegamento su Skype), e dal regista Riccardo Biadene e Silvia Jop del Premio Edipo Re, presenti in sala.

Saeed è un giovane cineasta appassionato che cerca di insegnare ad altri giovani nella Ghouta orientale, in Siria, le regole delle riprese, ma la realtà che affrontano è troppo dura per rispettare qualsiasi regola. Il suo amico Milad è a Damasco, sotto il controllo del regime e sta finendo i suoi studi in Belle Arti. Ad un certo punto, Milad decide di lasciare la capitale per unirsi a Saeed presso la città di Douma assediata, dove hanno creato una stazione radio locale e uno studio di registrazione. Filmano tutto fino a quando un giorno è la cinepresa a riprendere loro…

Still Recording è stato uno dei titoli più importanti di Venezia 75, sia perché totalmente radicato nel presente – la guerra in Siria che sembra non avere più fine – sia perché lo fa cogliendo il senso nel cinema stesso, dando così un notevole contributo alla riflessione sulle potenzialità della macchina-cinema oggi. I registi dunque vanno in battaglia: sparatorie, bombe, esplosioni e quant’altro, vissuto tutto a rischio della vita (e poi, infatti, verremo a sapere sui titoli di coda che alcuni cameramen sono morti sul campo), vissuto tutto sapendo che si può morire da un momento all’altro («Ho capito questo, che se muoio, muoio. Va accettato», dice uno di loro ad un certo punto).

