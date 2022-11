Agriturismo, tornano gli stranieri e si confermano gli italiani

Arezzo, il ritorno degli stranieri all’agriturismo, la conferma degli italiani, con un ulteriore aumento delle presenze di famiglie (47,1%) e coppie (43,3%), e una prenotazione della vacanza che si fa sempre più diretta, senza portali di intermediazione o agenzie, e last minute.

Questa la fotografia dell’agriturismo italiano che emerge in occasione della 20ma edizione di AgrieTour, in corso ad Arezzo, che si svolge in contemporanea per la prima volta con Passioni in Fiera.

Secondo l’Osservatorio di Ismea – Rete Rurale presentato ad AgrieTour, spiega una nota, nel 2020 l’emergenza aveva causato, inevitabilmente, il crollo delle presenze di clienti stranieri nella quasi totalità delle imprese intervistate e una parziale sostituzione di questi con gli ospiti italiani.

L’estate 2021 ha visto il consolidamento della domanda interna e, contestualmente, il ritorno di una parte degli ospiti stranieri, rappresentati quasi esclusivamente da turisti europei. Il 2022 registra un ulteriore aumento degli stranieri, mentre il turismo nazionale (spesso di prossimità) è composto in parte da viaggiatori già fidelizzati e frequentatori abituali dell’agriturismo e dei territori rurali italiani, ma anche da nuovi visitatori che hanno scoperto la vacanza nelle campagne italiane proprio per le condizioni createsi a seguito della pandemia.

Rispetto al 2020, una quota significativa di imprese ha registrato un ulteriore aumento delle presenze di famiglie (47,1%) e coppie (43,3%). Dal report emerge che per oltre il 39% delle imprese intervistate c’è stata una tendenza alla disintermediazione, testimoniata dall’aumento delle richieste dirette di ospitalità a discapito di quelle veicolate da portali o agenzie di viaggio.

Cresce la quota di italiani che ha prenotato direttamente presso le strutture ricettive. Le vacanze dell’ultimo minuto hanno caratterizzato la stagione 2021, soprattutto a causa delle incertezze legate all’emergenza sanitaria. Allo stesso tempo si è ridotta la tendenza “mordi e fuggi”.