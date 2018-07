Agosto in città: al cinema La Compagnia i più bei film della stagione

Agosto in città: al cinema La Compagnia di Firenze tre spettacoli al giorno, con una selezione dei migliori titoli della stagione passata.

Una sala climatizzata, un’accogliente caffetteria, la vicinanza ai principali luoghi d’interesse del centro storico fiorentino, e soprattutto tanti bei film in programmazione: è il cinema La Compagnia, in via Cavour 50 rosso a Firenze, che resterà aperto praticamente tutto il mese di agosto.

Ad eccezione della settimana dal 12 al 19, il Cinema La Compagnia proporrà ad agosto 3 spettacoli al giorno, con una selezione dei migliori film della scorsa stagione.

Grazie alla rassegna ‘Best Doc’, si potranno rivedere documentari imperdibili: da Loving Vincent, sorprendente film pittorico, realizzato da 125 artisti che hanno realizzato fotogramma per fotogramma, incentrato sugli ultimi anni di vita del grande Van Gogh a Il senso della bellezza, di Valerio Jalongo, incentrato su un incredibile esperimento scientifico che diventa gesto artistico; da Dancer, di Steve Cantor, che porta sul grande schermo la vita e la carriera del noto ballerino Sergei Polunin, tra fasti e trasgressione, amori, cadute e irrefrenabile talento a My Generagion, di David Batty, il racconto della ribellione dei giovani inglesi – e non solo – negli anni ’60, raccontata dal grande attore, Michael Caine. E ancora da Manifesto, film-collage sui principali manifesti artistici del ‘900, diretto da Julian Rosefeldt e interpretato dall’attrice australiana Cate Blanchett a La principessa e l’aquila, poetico racconto di una giovanissima addestratrice di rapaci nella fredda e inospitale Mongolia, film sulla determinazione di una giovane donna, in una società ancora sostanzialmente maschilista; da Visages, Villages, tra grande cinema e street art, di JR e Agnès Varda, nel quale la regista icona della Nouvelle Vague, ora novantenne, si confronta con un giovane artista parigino che si definisce un “photograffeur”, fino ai film per veri cinefili, I am not alone anyway, di Veronica Santi, sulla storia di Francesca Alinovi, ricercatrice del DAMS di Bologna, uccisa barbaramente nel 1983 e La Convocazione di Enrico Maisto, che segue il percorso di un gruppo di cittadini chiamati a svolgere il difficile ruolo di giudice popolare in un processo della Corte d’Assise d’Appello.

Gli spettacoli sono alle ore 15.00, 17.00 e 19.00

Biglietti € 5, ridotto €4

Promozione soci Coop: 2 biglietti al prezzo di uno presentando la tessera alla cassa del cinema Info: www.cinemalacompagnia.it