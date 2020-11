AGiMus, ‘Pillole Musicali per l’Anima’ in ospedale in tempi Covid

🔈Firenze, un progetto di rete di AGiMus che si occupa di Musica in Ospedale in Toscana dal 1999 ed ha organizzato oltre 1.000 concerti in auditorium, sale d’attesa, reparti e corsie.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha spinto però AGiMus ad immaginare un modo per portare la musica negli ospedali anche oltre la presenza fisica.

Si è pensato quindi di creare un sito internet, un contenitore di video unici ed inediti, che i musicisti AGiMus registrano pensando a chi a vario titolo si trova a frequentare l’ospedale: degenti, familiari, medici, personale sanitario. Un metodo intuitivo per fornire una guida rivolta a tutti nella scelta degli ascolti, dall’appassionato di musica a chi si avvicina a un compositore classico per la prima volta.

I video sono etichettati in base ad alcune indicazioni generali legate alle emozioni che il brano suscita e raccolti in quattro categorie: energia, relax, amore, meditazione.

Sarà semplice, in questo modo, trovare la musica più adatta al proprio stato d’animo del momento e ascoltarla in totale sicurezza dal proprio smart phone, computer o tablet. Anche attraverso i video ci piace rendere possibile un’interazione diretta con gli artisti: l’indirizzo [email protected] è a disposizione per chiunque abbia commenti, suggerimenti, domande o anche richieste di brani da aggiungere nella piattaforma.

“Ci piace pensare che la musica sia la ‘medicina dell’anima’ – dice AGiMus – e che attraverso questo sito, in qualunque momento, possa essere a disposizione di chi ha voglia di trovare un momento di gioia, svago, distrazione in sua compagnia”.

Il progetto coinvolge le sezioni AGiMus di Firenze, Grosseto, Livorno e Arezzo, le Aziende Ospedaliere della Toscana (AOU Careggi, Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Sud – Est e Azienda USL Toscana Nord-Ovest), numerose Istituzioni e Associazioni del territorio.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni di Luca Provenzani, Presidente di AGiMus Firenze:

INFO: https://pillolemusicaliperlanima.it/