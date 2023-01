🎧 Aggressione in strada anche a Firenze. 44enne pestato in pieno giorno in piazza Puccini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:44 Share Share Link Embed

pestaggio a sangue costato la vita ad un anziano ed avvenuto lunedì scorso a Pisa, abbiamo raccolto la testimonianza di un caso avvenuto il giorno precedente domenica 8 gennaio, in pieno giorno nella zona di piazza Puccini. Ascolta la trasmissione condotta da Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo.

Vittima Massimiliano, un uomo di 44 anni aggredito improvvisamente per strada da uno sconosciuto senza apparente motivo. Ha riportato una prognosi di 15 giorni. I carabinieri ai quali ha sporto denuncia hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore che Massimiliano aveva incrociato il giorno prima in evidente stato di alterazione.

LA SUA TESTIMONIANZA RACCOLTA IN ESCLUSIVA DA CHIARA BRILLI

Massimiliano saprebbe riconoscere il suo aggressore come ha ribadito anche nella denuncia. Ai microfoni di Controradio è stato dunque fatto un appello e sono stati forniti alcuni riferimenti rispetto al profilo di un uomo sui 25/30 anni, alto meno di 1’70 cm capelli castani, corporatura snella, che si sarebbe espresso in italiano senza inflessioni dialettali.

La vittima ha infatti paura di poterlo incontrare nuovamente per strada nella zona dove abita o che l’abbia seguito il giorno prima risalendo dunque anche all’indirizzo dell’abitazione.

Le due aggressioni al momento non sono collegate, anche se nella vicenda fiorentina molte sembrano essere le analogie, per dinamica e tipologia, al caso di cronaca di Pisa dove ieri sera è stato dichiarato  il decesso del 74enne aggredito lunedì pomeriggio in centro da un 25enne fiorentino, residente nella zona di piazza Puccini, che si era allontanato da uno studio psichiatrico dove era stato accompagnato dal padre per una visita. Per l’aggressore, piantonato in ospedale dove è ricoverato in psichiatria, oggi si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto.

L’aggressione anche in questo caso è avvenuta senza apparenti motivi. Il giovane ha incrociato l’anziano per strada, a pochi metri dall’ambulatorio, e gli ha sferrato un pugno violentissimo prima di accanirsi su di lui con altri pugni e calci alla testa. Una dinamica simile all’aggressione di via San Donato a Firenze.

In base a quanto riportato oggi su alcuni quotidiani intervistando dei testimoni, il giovane fermato per l’aggressione di Pisa “Avrebbe dovuto fare una seduta perché aveva aggredito, nei giorni scorsi, i suoi familiari a Firenze”.

Seguiremo gli sviluppi di entrambe le indagini.