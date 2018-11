Aggrediti 2 lavoratori a Prato. Per Sì Cobas è intimidazione

Per uno dei due lavoratori aggrediti 10 giorni prognosi; stando alle dichiarazioni della polizia gli aggressori si sarebbero dati alla fuga.

Due uomini sono stati aggrediti a colpi di bastone, cocci di bottiglia e coltelli ieri sera in via Montalese, mentre tornavano a casa dopo una giornata di lavoro in un’azienda a conduzione cinese di Montemurlo (Prato).

L’episodio è avvenuto intorno alle 19, in provincia di Prato. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, intervenuta con le volanti, gli aggressori degli operai si sarebbero dati alla fuga subito dopo. Sul posto, insieme al personale sanitario del 118 che ha prestato le cure del caso ai due stranieri, gli agenti hanno acquisito informazioni sulle ragioni dell’aggressione, sulle quali sono in corso accertamenti. Uno dei due uomini è stato giudicato guaribile in 10 giorni mentre per l’altro sono state necessarie particolari cure mediche.

Secondo il sindacato Si Cobas, al quale i due uomini sono iscritti, si sarebbe trattato di un agguato per punire i due lavoratori che sono stati protagonisti di una vertenza con la proprietà dell’azienda dove lavorano, la Ds di Xhang Xiangguo.

Il sindacato ha proclamato una giornata di sciopero all’azienda di Montemurlo e manifesterà alle 15 davanti alla Prefettura.

“Si tratta fuori da ogni dubbio di un gravissimo atto intimidatorio – dice Si Cobas – Adeel e Abbas sono due dei lavoratori DS che a luglio si rivolsero al sindacato denunciando una situazione di vera e propria schiavitù: turni di 12 ore al giorno, sette giorni su sette, per buste paga da fame.”

“Lì iniziava un lotta dura, passata da scioperi e denunce pubbliche, che ha portato a un primo accordo, e quindi al riconoscimento formale dei diritti fondamentali dei lavoratori: retribuzioni in linea con il contratto nazionale di lavoro tessile per 40 ore settimanali di lavoro – conclude Si-Cobas -, riconoscimento di riposo settimanale, ferie, malattie e tredicesima”.