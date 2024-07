www.controradio.it Affitti brevi, incontro Funaro Santanchè Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Affitti brevi, la Sindaca di Firenze Sara Funaro ha incontrato a Roma la Ministra per il turismo Daniela Santanchè per illustrare le sue proposte e per chiedere un intervento governativo, anche in vista del prossimo G7 sul turismo.

Dopo alcune schermaglie a mezzo stampa, alla fine l’incontro c’è stato per davvero. La Sindaca di Firenze Sara Funaro ha incontrato la Ministra per il Turismo Daniela Santanchè per affrontare alcune questioni importanti. Prima di tutto il G7 dedicato proprio ai temi del turismo, che si svolgerà a Firenze dal 13 al 15 novembre. La Ministra ha illustrato l’impostazione che intende dare al summit. Poi ci sono le questioni che riguardano gli affitti brevi overtourism e airbnb. Un incontro definito dalla Sindaca “cordiale e spero costruttivo per il futuro”. Sara Funaro è infatti convinta dell’intervento da parte del Governo con delle leggi di carattere nazionale. Per impedire che studenti, lavoratori e famiglie debbano confrontarsi con affitti pari al loro stipendio. Incontro partito da posizioni molto diverse. Inizialmente infatti Daniela Santanchè aveva detto che “la proprietà privata è sacra“, supportando così le posizione degli operatori degli affitti brevi che giudicano l’approccio di Sara Funaro “ideologico”. Come Lorenzo Fagnoni, il Presidente di Property Managers Italia. Su questo la Funaro ha detto che “è chiaro che le posizioni sono distanti ma resta la volontà di costruire un dialogo”. Obiettivo: lavorare su un turismo di qualità e non di quantità. La Ministra si è detta aperta al dialogo, ma aspetta numeri e proposte. Mentre la Sindaca lavora ad un incontro tra sindaci europei per condividere esperienze ed elaborare quelle proposte che dovrebbero tirare fuori la città di Firenze dalla morsa del turismo massificato e globalizzato.