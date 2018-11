Aeroporto, Nardella: “Fiorentini vogliono nuova pista”

“Chi oggi contesta e contrasta la nuova pista dell’aeroporto di Firenze non ha a cuore le sorti, i desideri, i bisogni dei fiorentini, mentre Firenze e i fiorentini vogliono la nuova pista”.

Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, che ieri sera ha partecipato a un’assemblea pubblica sul progetto di potenziamento dell’aeroporto, con i cittadini delle aree di Peretola, Quaracchi e Brozzi che con l’attuale pista sono costantemente sorvolate dagli aerei.

“C’è stata una risposta molto bella – ha aggiunto, parlando a margine della presentazione del bilancio dell’Estate Fiorentina 2018 – di 250 cittadini in una parte periferica, in un quartiere che merita tutta l’attenzione, e che in questi anni subisce auesta pressione dell’attuale pista dell’aeroporto, con sorvoli continui dalle 6.20 del mattino fino a tarda notte a causa di una pista che è inadeguata sotto tutti i punti di vista”.

“Ora – conclude Nardella – il governo non può far finta che non vi sia una procedura amministrativa arrivata ormai agli ultimi atti, con la conferenza dei servizi che si riunirà il 7 dicembre”.