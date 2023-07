Acque toscane, l’80% risulta inquinata oltre i limiti di legge

L’80% dei campioni delle acque marine toscana esaminati da Legambiente risulta oltre i limiti di legge: dei 20 campioni esaminati, 16 sono risultati fuori dai limiti di legge e 12 fortemente inquinati e 4 chiusi

L’80% dei campioni di acque marine toscane esaminati da Legambiente risulta oltre i limiti di legge; è quanto emerge da Goletta Verde, la campagna che monitora lo stato di salute delle coste italiane.

Il monitoraggio delle acque in Toscana è stato presentato oggi a Firenze: dei 20 campionamenti, effettuati dai volontari di Legambiente tra il 19 e il 21 giugno 2023, 16 sono risultati fuori dai limiti di legge e 12 punti addirittura giudicati fortemente inquinati, in quanto superano di più del doppio i limiti normativi considerati, quattro invece hanno avuto il giudizio di inquinato.

In particolare, tre punti su quattro in provincia di Massa Carrara sono risultati fortemente inquinati: la foce del torrente Carrione a Marina di Carrara, il torrente Lavello e il fiume Brugiano, nel comune di Massa.

Inquinata la foce del fiume Versilia in località Cinquale, a Montignoso.

Fortemente inquinati, inoltre, entrambi i punti in provincia di Lucca, alla foce del fosso Fiumetto e del fosso dell’Abate, e per il punto alla Marina di Pisa, alla foce del fiume Arno.

In provincia di Livorno sono risultati fortemente inquinati i punti alla foce del canale scolmatore in località Calambrone, la foce del fiume Cecina e il punto preso a mare, antistante allo scarico di via Salivoli, a Piombino.

Sull’Isola d’Elba è risultato fortemente inquinato il campione prelevato al fosso della Madonnina, a Portoferraio, mentre sono risultati entro i limiti i campioni presi a Capoliveri, a Marciana Marine e alla foce del fosso Galea/La Pila, a Campo nell’Elba.

Sono sei, infine, i punti in provincia di Grosseto: la foce del Gora a Follonica e la foce del Bruna a Castiglione della Pescaia sono risultati fortemente inquinati, tre punti campionati hanno ricevuto il giudizio di inquinati. Due nel comune di Orbetello e uno ad Ansedonia alla foce del fosso Tagliata Etrusca.

Entro i limiti il campione prelevato in spiaggia, di fronte al canale, tra le località Poggio Pertuso e Cala Galera nel comune di Monte Argentario.