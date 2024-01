Accoltellamento in autogrill a Natale: fermato ex marito 58enne

Tentato omicidio l’ipotesi di reato contestata. L’uomo sarebbe l’autore dell’accoltellamento: incappucciato avrebbe aperto lo sportello ed accoltellato alla coscia la donna che era nell’auto per poi scappare

L’accoltellamento si verificò in un’area di servizio dell’A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso. Vittima un’insegnate 58enne che stava rientrando a Segrate (Milano) da Cerveteri.

La donna era in viaggio accompagnata dalle due figlie, rispettivamente di 29 e 31 anni circa, che non assistettero alla scena dell’accoltellamento in quanto erano nell’autogrill dell’area di servizio. La 58enne fu poi accompagnata all’ospedale di Careggi in codice 2 .

Secondo quanto ricostruito, all’auto si avvicinò un uomo incappucciato che dopo aver aperto lo sportello , secondo quanto emergerebbe dalla visione delle telecamere, avrebbe tentato di colpire la donna al petto con un coltello. L’insegnante è però riuscì in qualche modo a difendersi e la coltellata la raggiunse alla coscia.

Dopo esser stata colpita, la donna uscì dall’auto e ha iniziato a chiedere aiuto: a chiamare i soccorsi sono state alcune persone che si trovavano nell’area di servizio. Trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi, fu dimessa nel tardo pomeriggio.

L’aggressore, dopo il tentativo di accoltellamento, fuggì a bordo di una vettura che, secondo alcune testimonianze, dovrebbe essere di colore scuro.