Abetone, arrivata la neve, “giorno per giorno stanno aumentando le prenotazioni”

Firenze, molti impianti già aperti e tante prenotazioni negli hotel dell’Abetone

Piste innevate e già prese d’assalto dagli appassionati di sci in tutto il comprensorio sciistico di Abetone e Val di Luce, sull’Appennino Pistoiese. Soddisfatti gli operatori, che potranno così recuperare un po’ delle perdite subite a causa della mancanza di neve durante il periodo natalizio. Aperti gli impianti della Selletta, il campo scuola di Abetone, insieme all’Ovovia, il raccordo della seggiovia del Gomito e del Passo di Annibale e i campi scuola della Val di Luce.

“Con il prossimo fine settimana – spiega Andrea Formento, assessore al turismo di Abetone Cutigliano, nonché presidente nazionale di Federfuni – saranno aperti anche gli altri altri impianti, a partire dalle Regine, la seggiovia del Pulicchio, la seggiovia Tre Potenze, per cui abbiamo un comprensorio che si appresta ad accogliere i turisti nella migliore maniera possibile: le piste sono perfettamente innevate e da stasera inizieremo nuovamente anche a mettere in funzione i nostri impianti di innevamento programmato.

Non ci fermiamo alla richiesta di ristori – prosegue l’assessore -, anzi, intensifichiamo il nostro lavoro e dimostriamo che non ci siamo mai fermati, che le strutture sono rimaste in attesa di poter partire e stanno rispondendo nella migliore maniera possibile, con i rifugi, i ristoranti e gli alberghi aperti, dove giorno per giorno stanno aumentando le prenotazioni”.