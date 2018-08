A1: conducente ubriaco, Tir sbanda pericolosamente e semina panico

Sono stati gli stessi automobilisti in transito tra Firenze Sud e Calenzano (Firenze) hanno telefonato alla Polstrada segnalando la situazione

L’uomo, un camionista di 47 anni, è stato trovato completamente ubriaco, al punto che quando la polstrada è intervenuta aveva ancora gli occhi brilli e l’alito che emanava odore di vino. Il camionista ha letteralmente seminato il panico sull’A1: per l’ubriachezza il suo Tir sbandava pericolosamente tanto che gli stessi automobilisti in transito tra Firenze Sud e Calenzano (Firenze) hanno telefonato alla Polstrada segnalando la situazione.

Il Tir trasportava un carico di ricambi da consegnare a Prato. La ditta ha dovuto inviare sul posto un altro autista, sobrio, per proseguire il trasporto della merce.

La Polstrada della sottosezione di Firenze nord ha bloccato il camion vicino all’uscita di Calenzano. L’autista era visibilmente sotto alcol. L’etilometro segnava un tasso di alcool pari a quasi un grammo per litro, cosa molto grave per un autista di professione che può guidare solo se nel suo sangue non vi è nessuna traccia di liquori. Il camionista è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e gli sono stati decurtati 10 punti.