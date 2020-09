A1: chiusa Panoramica tra Barberino e Roncobilaccio

Domani per sei ore, dalle 6 alle 14, in carreggiata nord.

Domani, giovedì 30 novembre, dalle ore 6.00 alle ore 14.00, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto appenninico della Panoramica tra il km 242,300 ed il km 262,200, tra Barberino e Roncobilaccio, in direzione nord, sarà chiuso per lavori di ripristino urgente della pavimentazione.

“Per il traffico diretto a Bologna – si legge in una nota di Autostrade – si dovrà percorrere l’Autostrada A1 direttissima, mentre per chi deve raggiungere le uscite di Rioveggio e di Pian del Voglio si consiglia in alternativa di percorrere la Direttissima ed uscire alla stazione di Badia con rientro a Pian del Voglio”.