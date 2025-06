A fuoco motorini a Firenze, non esclusa ipotesi rogo doloso

Le fiamme hanno interessato 7 scooter, danni anche a 3 vetture.

Un incendio ha interessato la notte scorsa sette motorini posteggiati in strada in via Corcos, alla periferia di Firenze. In seguito all’irraggiamento dell’incendio sono rimaste danneggiate anche 3 auto parcheggiate nelle immediate vicinanze degli scooter.

Da quanto si apprende sulle cause, al momento non viene esclusa l’ipotesi che le fiamme siano state appiccate, quindi la natura dolosa del rogo. Nessuna perosna è rimasta coinvolta.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti con personale del distaccamento di Firenze Ovest alle 3:35. Sul posto anche i carabinieri.