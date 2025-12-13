A Firenze inaugurato mercato Sant’Ambrogio, investimento da 1,9 milioni

E’ stato inaugurato a Firenze il mercato di Sant’Ambrogio, dopo i lavori di riqualificazione che hanno visto la realizzazione delle nuove coperture esterne sotto le quali tornano in questi giorni tutti i banchi del mercato. L’investimento complessivo è stato di circa 1,9 milioni di euro. Contestualmente è stato inaugurato anche il Charity Corner, un negozio di beneficenza, realizzato all’interno dal Consorzio e dalla cooperativa sociale Made in Sipario onlus.

E’ uno spazio per la vendita di gadget e creazioni artigianali del laboratorio fiorentino dell’associazione che dal 2011 offre opportunità lavorative e formative a persone con disabilità intellettiva o particolari bisogni. Tra i presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.

“Questa è un’apertura molto attesa – ha commentato Funaro – Ci tengo a ringraziare tutti i commercianti qui del mercato di Sant’Ambrogio perché c’è stata sempre una collaborazione molto stretta. Oggi si inaugura il mercato con tutta la parte esterna rinnovata, un traguardo che era molto molto atteso sia da chi lavora al mercato, sia dai cittadini per cui è un risultato importante Andremo avanti insieme all’assessore Vicini, all’assessora Perini per il murales, per renderlo ancora più bello”.

“Oggi non abbiamo inaugurato soltanto un mercato più funzionale. Oggi restituiamo alla città un luogo dell’anima, un frammento di quella Firenze vera che ogni giorno si sveglia presto, lavora, crea relazioni, custodisce tradizioni e allo stesso tempo guarda al futuro”, ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini. “Il Mercato di Sant’Ambrogio non è solo un luogo dove si compra e si vende – ha concluso Vicini -. È un luogo dove ci si saluta per nome, si scambiano ricette, si raccontano le giornate, si cresce e ci si riconosce come comunità”.