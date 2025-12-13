Controradio Streaming
Sab 13 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaEconomiaA Firenze inaugurato mercato Sant'Ambrogio, investimento da 1,9 milioni
EconomiaServizi

A Firenze inaugurato mercato Sant’Ambrogio, investimento da 1,9 milioni

By Redazione
Firenze, 2025/12/06 nella foto © Ufficio Stampa Comune di Firenze

E’ stato inaugurato a Firenze il mercato di Sant’Ambrogio, dopo i lavori di riqualificazione che hanno visto la realizzazione delle nuove coperture esterne sotto le quali tornano in questi giorni tutti i banchi del mercato. L’investimento complessivo è stato di circa 1,9 milioni di euro. Contestualmente è stato inaugurato anche il Charity Corner, un negozio di beneficenza, realizzato all’interno dal Consorzio e dalla cooperativa sociale Made in Sipario onlus.

E’ uno spazio per la vendita di gadget e creazioni artigianali del laboratorio fiorentino dell’associazione che dal 2011 offre opportunità lavorative e formative a persone con disabilità intellettiva o particolari bisogni. Tra i presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini.

“Questa è un’apertura molto attesa – ha commentato Funaro – Ci tengo a ringraziare tutti i commercianti qui del mercato di Sant’Ambrogio perché c’è stata sempre una collaborazione molto stretta. Oggi si inaugura il mercato con tutta la parte esterna rinnovata, un traguardo che era molto molto atteso sia da chi lavora al mercato, sia dai cittadini per cui è un risultato importante Andremo avanti insieme all’assessore Vicini, all’assessora Perini per il murales, per renderlo ancora più bello”.

“Oggi non abbiamo inaugurato soltanto un mercato più funzionale. Oggi restituiamo alla città un luogo dell’anima, un frammento di quella Firenze vera che ogni giorno si sveglia presto, lavora, crea relazioni, custodisce tradizioni e allo stesso tempo guarda al futuro”, ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini. “Il Mercato di Sant’Ambrogio non è solo un luogo dove si compra e si vende – ha concluso Vicini -. È un luogo dove ci si saluta per nome, si scambiano ricette, si raccontano le giornate, si cresce e ci si riconosce come comunità”.

Articolo precedente
Da Unicoop Firenze raccolta fondi per sostegno studio a giovani palestinesi
Articolo successivo
Strage di piazza Dalmazia, cerimonia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana31043Cronaca18631Politica4179Cultura & Spettacolo3838Diritti2623Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI