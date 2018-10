A Firenze inaugura la “Biblioteca Femminista”

Nasce a Firenze, nello spazio della storica libreria delle donne la Biblioteca Femminista a cura dell’Associazione Fiesolana 2b.L’inaugurazione si terrà domenica 28 ottobre alle 18,00, in via Fiesolana 2b

Domenica 28 Ottobre alle 18.00 l’Associazione Fiesolana 2b inaugura la biblioteca femminista che avrà sede nello spazio che per per 40 anni anni ha ospitato la Libreria delle Donne, chiusa lo scorso giugno.

Un progetto realizzato grazie a molte donne e uomini che hanno aderito al crowdfunding #ripartiamodailibri lanciato dall’Associazione nei mesi scorsi e grazie al quale sono stati rinnovati i locali e acquistati i volumi che andranno a comporre la biblioteca.

Riviste e libri femministi che permetteranno di mettere in piedi una vera e propria attività di scambio, per cui tutte le persone che si vorranno associare potranno consultare i volumi o ottenerli in prestito gratuitamente.

L’inaugurazione della nuova biblioteca femminista sarà un momento di festa, per far incontrare le tante persone che negli anni hanno frequentato lo spazio di via fiesolana 2b, ma anche un’occasione per guardare al futuro e per presentare le nuove attività dell’Associazione. Un ricco e articolato programma che nel 2018 ha già riscosso un grande successo e che anche nei prossimi mesi prevede molti appuntamenti come presentazioni di libri dedicati a questioni di genere, numerosi laboratori sull’autoconsapevolezza e l’autodeterminazione, corsi di scrittura, di storia dell’arte, mostre e molto altro ancora.

Durante l’inaugurazione sarà allestito inoltre un tavolo donazioni per la neonata biblioteca femminista. Sono ben accette anche le donazioni di testi!

La biblioteca femminista sarà aperta tutti i giovedì dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Per info: [email protected]

Sulla pagina facebook Ex-Libreria delle donne di Firenze è inoltre possibile trovare tutto il programma degli eventi organizzati dall’Associazione fiesolana 2b.