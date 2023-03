🎧 A Firenze arrivano gli Urban Sketchers. Dal 24 al 26 marzo c’è lo Spring Festival

Oggi gli urban sketchers proseguono la tradizione dell’appunto di viaggio e della testimonianza della realtà vissuta ed in continuo cambiamento. In tutto il mondo vengono giornalmente ritratti e condivisi avvenimenti sociali, folkloristici, spazi urbani. Sono stati realizzati reportage disegnati su avvenimenti culturali, religiosi, testimonianze di patrimoni architettonici in via di rinnovamento. Su artigianato regionale tipico ed unico, su cantieri di costruzioni edili e navali.

Il festival, che si svolgerà in varie location della città, vedrà tanti appuntamenti incentrati sulle varie attività di disegno, didattiche, formative e di discussione sul tema del taccuino di viaggio. Con il contributo di tutors specialisti, accreditati dalle più importanti associazioni del settore. Protagonisti saranno ovviamente gli urban sketchers. Disegnare la città, le sue architetture, la folla alla scoperta dei suoi segreti, come passaggio fondamentale per valorizzare e vivere a pieno il patrimonio artistico e culturale. Con un occhio più riflessivo e con tempi più dilatati rispetto al turismo attualmente diffuso, basato sul raccogliere il maggior numero di immagini possibile in brevi spazi temporali.

Dal 2009 ad oggi questa comunità mondiale di disegnatori, punto di riferimento irrinunciabile per tutti gli artisti che desiderano “mostrare il mondo, un disegno alla volta” attraverso il disegno e il reportage dal vero, è andata crescendo e oggi è presente in oltre 60 paesi, con gruppi registrati nel sito ufficiale urbansketchers.org in oltre 336 città. Per un totale di più di 120.000 membri. Per conoscere la filosofia degli Urban Sketchers, basta citare il loro manifesto, che consiste in 8 punti, che ne definiscono finalità e modalità del disegno che va ad essere realizzato.

“L’appunto del disegno da viaggio – sottolinea la Presidente della Fondazione Architetti Firenze, arch. Silvia Ricceri – è un punto di partenza comune con l’avvio di un qualsiasi lavoro iniziato ed abbozzato da un architetto, una condivisione che genera arte e che mira a migliorare la società in cui andrà a collocarsi. Come Fondazione Architetti Firenze siamo lieti di poter ospitare alla Palazzina Reale un appuntamento come lo Spring Festival perché siamo convinti che possa portare un altro punto di vista alla fruizione della nostra città. Un occhio più attento ai dettagli, più concentrato ed attento al territorio che lo ospita è in grado di cogliere anche gli aspetti meno massificati e riportarli in un disegno, intriso di ricordi e di attimi che lo hanno generato. E’ qualcosa in controtendenza con la fruizione della città spesso solo impressa in centinaia di immagini che poi finiscono ben presto per essere dimenticate”.