8 marzo di soli uomini in Palazzo Vecchio, Forbes con 20 relatori

L’8 marzo solo maschi ad un evento in Palazzo Vecchio, è polemica – Critiche a Firenze per un evento a Palazzo Vecchio domani, giornata internazionale della donna, che vede però solo ospiti maschili.

L’iniziativa è la prima tappa del ‘Forbes italian excellence tour 2024’. I consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu fanno notare che l’evento “prevede solo uomini a parlare, nonostante si tenga l’8 marzo”, giorno della festa della donna, “a Palazzo Vecchio. Per fortuna che nella nostra città ci sono ‘Non una di meno’ e movimenti femministi e trans-femministi. Che spettacolo triste quello del nostro Comune, pronto a ospitare oltre 20 voci solo maschili”. “Chiederemo conto in aula – aggiungono – di come si stato possibile che il sindaco di Firenze si sia prestato a questa brutta immagine. Non pensiamo sia solo un inciampo, quante donne guidano le nostre partecipate?”. Critiche anche da Iv con le consigliere Mimma Dardano e Barbara Felleca: “Dopo i saluti istituzionali, parleranno quindi tantissime personalità di spessore – dichiarano in una nota -. Eccellenze, appunto: tutti uomini. L’8 marzo, festa della donna. Un bel messaggio davvero, quello che parte da Palazzo Vecchio: nel mondo delle eccellenze non c’è posto per le donne, che pure, nelle varie realtà rappresentate, esistono. Restiamo senza parole. Per fortuna, noi domani festeggeremo, insieme a tante donne e uomini l’8 marzo alla Leopolda”.

“Un panel sulle eccellenze italiane con soli uomini tra i relatori è, purtroppo, la fotografia di stereotipi e retaggi ancora molto diffusi e che, così, rischiano di rafforzarsi”, dichiara poi l’assessora regionale alle pari opportunità di Regione Toscana Alessandra Nardini.

Il Sindaco interviene ma con un commento e una soluzione che sembra proprio una toppa, dicendosi stupito, sottolineando che l’evento non è stato organizzato dal Comune e che al suo posto come da programma, interverrà invece la vicesindaca Alessia Bettini.