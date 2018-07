4,3 mln per messa in sicurezza sismica nelle scuole della Toscana

Ammontano a oltre 4,3 milioni di euro le risorse del Miur per la messa in sicurezza sismica delle scuole toscane. E’ stata appena approvata la graduatoria degli interventi che serviranno alla realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici e la

progettazione per interventi di adeguamento sismico.

In Toscana, spiega una nota, sono 74 le verifiche con livello di conoscenza approfondito che saranno finanziate, tutte in zona sismica 2, per un contributo complessivo di 1,3 milioni di euro.

Sono 24 invece i progetti per interventi di adeguamento nelle scuole per altri 3 milioni di euro. La graduatoria prevede uno stanziamento complessivo a livello nazionale di 145 milioni di euro, di cui il Miur finanzia 84 milioni di euro per complessive

805 verifiche. In Toscana le province interessate sono: Arezzo, con 29 verifiche finanziate per quasi 500 mila euro e 3 progetti di adeguamento sismico per oltre 450 mila euro. A

Firenze è prevista una verifica per 340 mila euro e un progetto di adeguamento per 167mila euro. Lucca prevede sette verifiche per 126 mila euro e sette progetti per 935 mila euro. Pistoia, con 36 verifiche per 665 mila euro e 13 progetti per 1,460

milioni.