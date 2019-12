31° Rock Contest: vincono Lady In The Radiator. Emma Nolde, Tōru, Elephant Brain tra i premiati.

In un Auditorium FLOG sold out si è svolta la 31.a edizione del Rock Contest di Controradio. I sei gruppi finalisti sono stati valutati da una giuria d’eccezione: Vasco Brondi, Diodato, Appino, Rachele Bastreghi, Max Collini e Francesco Magnelli, Federico Russo di Radio Deejay e tanti giornalisti e produttori musicali provenienti da tutta Italia.

I “Lady in the Radiator” vincono la trentunesima edizione nazionale del Rock Contest di Controradio, Il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì è stato consegnato a Tōru con il brano “Soli”. Il Premio SIAE è stato vinto dagli Elephant Brain con il brano “Scappare”. Il Premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano è andato Emma Nolde che si aggiudica anche il secondo posto del Premio Rock Contest.

Sono i pratesi Lady in The Radiator ad aggiudicarsi grazie alla loro sofisticatissima proposta che unisce vocalità estreme e “performative” a ritmiche complesse ed incursioni sonore di scuola “noise”, la 31.a edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per gruppi emergenti, organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Lady in the Radiator sono stati votati sia dal pubblico che dalla attentissima giuria di musicisti, davvero numerosi quest’anno, scelti fra i migliori della scena indipendente italiana (Vasco Brondi, Diodato, Appino, Rachele Bastreghi, Max Collini e Francesco Magnelli) e da esperti produttori e giornalisti musicali fra i quali Federico Russo di Radio Deejay, Il gruppo pratese si aggiudica un premio di 2000 euro da investire nella loro futura carriera musicale.

La finale si è svolta sabato 14 dicembre in un Auditorium Flog anche quest’anno sold out , segno della vivacità del concorso e dell’interesse che molti giovani manifestano verso le nuove proposte musicali originali e di qualità.

A conclusione della serata si è tenuto l’energetico e apprezzatissimo concerto di Sick Tamburo che hanno presentato dal vivo l’ultimo lavoro “Paura e l’Amore”.

I vincitori degli altri premi in palio sono stati Tōru che con il Brano “Soli” si è aggiudicato il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì di 3000 euro con la seguente motivazione “La presa di coscienza della banalità delle abitudini in cui ci perdiamo per dare un senso alle nostre giornate. L’insoddisfazione che si trasforma in inquietudine fino a diventare quel mormorio di fondo dell’anima che ci sprona e ci spinge alla ricerca di un qualcosa che non troviamo nel quotidiano. Una ricerca perenne della serenità non solo nella società, ma, con noi stessi. Quella ricerca che però è anche il motore stesso dell’anima, rivendicando il coraggio di affrontare l’incertezza a dispetto delle confortevoli abitudini “

Il Premio SIAE di 2000 euro, assegnato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori alla miglior composizione musicale è stato vinto, con l’efficacissimo brano “Scappare”, dagli Elephant Brain, perugini, dediti ad un rock in italiano energetico e coinvolgente.

Il Premio Ernesto De Pascale, per la migliore canzone con testo in italiano è andato Emma Nolde originalissima diciannovenne empolese dalla spiccata personalità artistica, per il brano “Nero Ardesia” che si è aggiudicata anche il secondo posto del Premio Rock Contest, avrà la possibilità di usufruire complessivamente di 6 giorni di studio di registrazione presso il prestigioso SAM Recording Studio.

Una menzione va anche ai pur bravissimi Leyla El Abiri, Nervi, Ultima Haine e Moonwise Den, che hanno reso il lavoro di scelta della giuria davvero combattuto e difficile.

Un’edizione la 31.a che ha confermato l’interesse di un pubblico di giovanissimi per le novità nel mondo musicale italiano ed anche degli addetti ai lavori che hanno giudicato i progetti in gara molto interessanti e promettenti in vista dei futuri sviluppi delle loro carriere musicali, un’edizione che, ricordiamo, vedeva 4 gruppi finalisti al femminile.

Tutti i brani saranno in rotazione su Controradio (Fm 93.6 – 98.9 in Toscana e in streaming sulla app Controradio Firenze) e sulla web radio del Rock Contest.

Rock Contest 2019 è stato organizzato da Controradio e Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, Brahms Strumenti Musicali, la partnership di Woodworm Label, Locusta Booking, Blue Moon Studio, Blanket Studio e la mediapartnership di Rockit.