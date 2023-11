25 novembre: una Toscana rumorosa e con decine di iniziative contro la violenza

25 novembre – Cortei, passeggiate, flash mob, rassegne. Tutto all’insegna del rumore sonoro e sociale. La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, porta nelle piazze italiane migliaia di persone.

A Roma uno dei momenti clou della giornata con l’appuntamento per le 14,30 al Circo Massimo da dove partirà il corteo promosso da ‘Non una di Meno’ per arrivare a piazza San Giovanni. Per chi rimane a Firenze segnaliamo l’appuntamento in Piazza Santissima Annunziata alle h 16 e 30, manifestazione del @movimento_Saf!

Questa mattina al Polo Morgagni dell’Università si è tenuto «La forza delle scarpe rosse: simbolo di resistenza contro il femminicidio». Dalla sera l’edificio del rettorato in piazza San Marco sarà illuminato di rosso.

Alle 10.30 La firma dell’ appello “Liberate Narges Mohammadi – Contro ogni violenza”. Con il Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Matviichuk e in Piazza Duomo performance live di face painting realizzata da Alessandra Lari

Evento «Fermiamo la violenza» anche in Manifattura Tabacchi nell’ambito del festival L’eredità delle donne

A Castelfiorentino ricordato al Teatro del Popolo il femminicidio di Klodiana Vefa, avvenuto il 28 settembre scorso. Alle 12.30 «un minuto di rumore»: il flash mob in piazza della Signoria a Firenze.

Camminate rumorose, drappi rossi ed eventi culturali in programma anche nel corso del pomeriggio per una giornata che deve rimanere presenta tutto l’anno nei suoi contenuti, nelle sue grida e nell’urgenza di politiche e misure economiche contro la violenza sulle donne.