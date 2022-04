25 aprile di Controradio: “Non dimenticare prima di tutto”

By

Il 25 aprile Controradio celebra Liberazione, con una serie di eventi e approfondimenti che hanno coinvolto tutta la redazione giornalistica e tecnica. Eventi che verranno trasmessi via radio sulla modulazione di frequenza ma anche in streaming dal sito www.controradio.it e da tutte le altre piattaforme web e social grazie ai contenuti curati da Gimmy Tranquillo.

Le trasmissioni del 25 aprile, cominciano alle 9 del mattino con la testimonianza diretta di Vittoria Tognozzi, sopravvissuta all’eccidio nazi fascista del Padule di Fucecchio del 1944. A seguire la ‘Passeggiata resistente’: Chiara Brilli è andata in alcuni luoghi emblema della resistenza e della Liberazione di Firenze con Francesca Di Marco, docente in distacco presso l’Istituto Storico Toscano della Resistenza, sezione didattica, che si occupa di formazione docenti e progetti con le classi sui temi della storia del 900 e dell’educazione civica. Ogni anno l’ISRT incontra circa cento docenti e un migliaio di studenti nella convinzione che non esista formazione alla cittadinanza senza conoscenza della storia.

Alle 10 partirà poi la diretta in studio con Raffaele Palumbo che avrà ai suoi microfoni, storici e opinionisti a commentare le dirette di Lorenzo Braccini dalle piazze fiorentine che seguendo il programma degli appuntamenti celebrativi, proporrà interviste a personaggi ma anche le voci di semplici cittadini.

Domenico Guarino ha raccolto invece i contributi e le testimonianze dalle istituzioni, i sindacati, politici locali e nazionali, lavoratori e artisti che hanno voluto lasciare un messaggio e raccontare la loro Liberazione.

Abbiamo anche sentito i rappresentanti della comunità ucraina, chiedendo loro quale 25 aprile immaginano per il loro paese dilaniato dalla guerra.

