15° edizione della Festa della Liberazione. Appuntamento live a ingresso gratuito.25 aprile a Fornacette! Con Modena City Ramblers e Piotta

Tutto pronto per Giovedì 25 Aprile, giorno in cui si terrà la quindicesima edizione della Festa della Liberazione a Fornacette in provincia di Pisa, organizzata dalla locale associazione Comitato 25 Aprile. Quest’anno l’evento principale è rappresentato dal concerto dei Modena City Ramblers. Prima di loro, sul palco salirà il rapper Piotta. La manifestazione, che si svolgerà come da tradizione in Piazza della Resistenza, inizierà alle ore 17 con l’apertura del mercatino eco-equo-solidale. A partire dalle dalle 19:00 la manifestazione si sposterà sul palco centrale, con l’opening act della Borrkia Big Band che ospiterà il cantautore Marco Calliari. L’ingresso all’area e ai concerti – come sempre – è gratuito. L’evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, sarà anticipato nella mattinata dalle commemorazioni ufficiali delle autorità e dei comuni dell’Unione Valdera: alle 11:30 presso le piazze della Repubblica e della Resistenza; alle 12:30 ci sarà l’intitolazione del Largo Francesco Petroni; alle 13:00 al Parco della Fornace, si svolgerà il pranzo sociale aperto a tutti (per informazioni e prenotazioni: 3404628465).

Ad aprire il “concertone”, come detto, sarà il rock’n roll anni ‘50 della Borrkia Big Band che per l’occasione ospiterà sul palco anche il cantautore tosco-canadese Marco Calliari. A seguire, sarà la volta di Tommaso Zanello, in arte Piotta, uno dei più autorevoli e longevi cantautorap nostrani, capace di mescolare con sapienza sonorità hip hop ai generi tra i più disparati. Insieme alla sua band presenterà l’ultimo album “Interno 7”. Ai Modena City Ramblers spetterà il compito di chiudere da protagonisti la serata. In tour con “Riaccolti” – il loro nuovissimo album dal vivo – i MCR per l’occasione si affideranno al sound delle radici, quello dei primi dischi, figlio del folk irlandese e della cattiveria punk dei Pogues. Ci saranno i tanti cavalli di battaglia di 25 anni della loro storia artistica.

Dal 2005 a oggi il Comitato 25 Aprile – associazione affiliata all’Arci la cui attività è prevalentemente rivolta alla diffusione dei valori democratici e anti-fascisti contenuti nella Costituzione Italiana e alla promozione dei diritti umani – è riuscita a far crescere la manifestazione di anno portando a Fornacette artisti come Baustelle, Tonino Carotone, Casino Royal, Africa Unite, Eugenio Bennato, Sud Sound System, Erriquez e Finaz della Bandabardò, Zen Circus, Teatro degli Orrori, 99 Posse e Stazioni Lunari.

Associazione Comitato 25 Aprile Fornacette

tel 3806462024

[email protected]

www.25aprilefornacette.weebly.com