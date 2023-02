🎧”Zappa – il fumetto”. L’intervista all’autore.

“Zappa – il fumetto” di Giuseppe Ciarallo (ideazione, sceneggiature e testi) e Manlio Truscia (illustrazioni) racconta Frank Zappa attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto (Edgard Varèse, Matt Groening, Ritchie Blackmore, Tanino Liberatore e tanti altri). A impreziosire il libro un mini saggio dal titolo “Dalla Z alla A – Il mio Frank Zappa in forma di diario enciclopedico” e 14 tavole a colori di altrettanti illustratori di fama internazionale. Davide Agazzi ne ha parlato con l’autore. Ascolta l’intervista.

“Zappa – il fumetto” (PaginaUno Ed., 2022) di Giuseppe Ciarallo (ideazione, sceneggiature e testi) e Manlio Truscia (illustrazioni a colori e b/n).

Il libro racconta il mondo di Frank Zappa attraverso le testimonianze di quattordici personaggi che hanno incrociato le loro strade, artistiche e umane, con quella del grande musicista americano. I protagonisti di queste testimonianze (illustrate da Truscia con tavole in b/n, intervallate da tavole a colori) sono: il compositore Edgard Varèse, il presentatore televisivo Steve Allen, i musicisti membri dei Mothers of Invention Ray Collins, Jimmy Carl Black, Ruth Underwood, Howard Kaylan e Mark Volman, il chitarrista e membro dei Deep Purple Ritchie Blackmore, il fotografo Guido Harari, il direttore d’orchestra Kent Nagano, il giornalista Massimo Bassoli, l’illustratore e fumettista Tanino Liberatore, il bluesman e armonicista Fabio Treves e Matt Groening, cartoonist padre de I Simpson.

A impreziosire il libro – che contiene anche un mini saggio di Ciarallo dal titolo “Dalla Z alla A – Il mio Frank Zappa in forma di diario enciclopedico” – ci sono quattordici tavole a colori di altrettanti illustratori di fama internazionale (Andrea Malis alias Andro Malis, Danilo Maramotti, Enrico Occupati alias Kutoshi Kimimo, Gianfranco Tartaglia alias Passepartout, Gianni Allegra, Leo Magliacano, Lido Contemori, Lorenzo Vannini, Luca Garonzi alias Luc Garçon, Marco De Angelis, Marilena Nardi, Milko Dalla Battista, Ramsés Morales Izquierdo, Virginia Cabras alias Alagon).