www.controradio.it 🎧Tramvia Firenze, il comune: "concluse le prove tecniche per la Vacs. Al vaglio il futuro della fermata Unità " Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed

Ultimate le prove tecniche, sincronizzati i semafori, domani martedì 14 il ministero darà il responso e poi serve l’ok della regione: se tutto va come deve la tanto attesa variante al centro storico della tramvia di Firenze dovrebbe essere attiva entro la fine di gennaio, secondo quanto dichiara l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.Â

Audio: servizio di Viola Giacalone

Entro la fine del mese i fiorentini potranno finalmente salire a bordo della Vacs, la variante al centro storico che allaccerà la tramvia dai viali di circonvallazione a San Marco.Le prove del pre-esercizio sono di fatto esaurite e, come sottolinea l’assessore alla mobilità  di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio, “negli ultimi giorni i mezzi di Sirio sono già circolati a pieno regime sui binari”. “Aspettiamo per martedì (domani ndr), la risposta della Ansfisa la commissione del ministero. Dopodiché ci sarà solo il passaggio tecnico dell’ok della Regione e la Vacs potrà entrare regolarmente in servizio (…) “Devo dire che il tavolo di lavoro, sul quale ci siamo fortemente concentrati ha dato i sui frutti. – dice ancora Giorgio – I semafori ora sono sincronizzati bene e negli ultimi giorni, tolto ovviamente l’incidente di giovedì scorso (auto contro tram in viale Rosselli e traffico paralizzato per mezza giornata ndr), non si sono registrate criticità ”. Indicativamente, dalla prossima settimana ogni giorno può essere quello giusto. Con la Vacs in funzione gli operai si riverseranno sulla sponda sud della città per avviare la cantierizzazione della futura linea 3.2.1 Libertà -Bagno a Ripoli.

Per quanto riguarda la fermata Unità invece: “Abbiamo chiesto uno studio per nuovi scenari di esercizio delle tramvie, che prevedano anche l’uso della fermata Unità . Vogliamo una rete ottimizzata per rispondere sempre meglio alle richieste di mobilità dei cittadini e servire tutte le zone della città ”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo ad un question time in Consiglio comunale di Matteo Chelli (Fdi). “L’attuale gestione del capolinea Unità – ha aggiunto – è in linea con quanto succederà anche una volta terminato il preesercizio; infatti, secondo uno scenario deciso da una delibera del 2017 e secondo le indicazioni degli studi trasportistici di progetto condotti dal concessionario, il capolinea Unità non è stata soppresso ma verrà utilizzata in modo ridotto, con corse a inizio e fine servizio e per necessità particolari. Quindi l’esercizio sarà composto da due linee, la T1 villa Costanza-Careggi e la T2 aeroporto-San Marco, e la fermata Unità sarà utilizzata da alcune corse ad inizio e fine del servizio. L’amministrazione ritiene che la fermata rappresenti una risorsa importante e da valorizzare e ha dunque già chiesto nuovo studi e valutazioni per aggiornare i modelli trasportistici e valutare scenari di utilizzo alternativi che mantengano l’utilizzo della fermata Unità ”.

“Abbiamo chiesto nuove simulazioni di esercizio che comprendano l’intera rete a regime, con un ulteriore studio realizzato con un nuovo modello di trasporto implementato da un nuovo progettista. Lo studio è in corso e prevede soluzioni di esercizio che comprendano anche la fermata Unità ”, ha concluso Giorgio.