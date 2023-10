🎧The Candydates ascolta l’intervista!

The Candydates, il nuovo ‘super’ gruppo livornese presenta l’ep “Wild Lovely race”, uscito per Inner Animal Recordings. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

Inner Animal Recordings si rinnova come collettivo di musicisti ed artisti visivi nella ricerca di spazi, idee e nuove sinergie per ri-costruire situazioni musicali che si ampliano su diversi fronti dell’espressione artistica tutta. Quel flusso canalizzatore che è la musica indipendente ed autonoma lega la I.A.R. ad affrontare nuove esperienze dall’editing audio al multimedia.

Tra le nuove proposte il gruppo “The Candydates”, di genere rock , che nasce dall’unione di quattro musicisti della scena livornese, provenienti da diverse esperienze (Bad Love Experience, una delle migliori formazioni rock psichdeliche italiane degli anni dieci, Jackie o’s Farm e il cantautore Nico Sambo). Il gruppo si definisce così: “Due cantanti ed autori, un batterista che ama il jazz e un chitarrista al basso”. Lavorano alle canzoni in maniera corale e mirata registrando in presa diretta in modo analogico.

Il primo frutto di questo lavoro è l’EP Wild Lovely Race, registrato nel giugno 2023 in presa diretta presso il noto Ale Sportelli Recording Studio a Cascina.

Tra i prossimi concerti segnaliamo la data pisana al Caracol il 20 di ottobre in apertura ad Alosi (ex Pan del Diavolo).

INFO BAND