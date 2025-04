www.controradio.it 🎧Teatro della Toscana e Teatro del Maggio insieme per la nuova Scuola di scrittura popolare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Un’alleanza tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio di Firenze, unendo prosa, musica e scrittura per un nuovo format. Da questa collaborazione nasce come prima iniziativa ‘Maggio & Teatro della Toscana insieme sotto le stelle’, in programma le serate dell’8 e il 16 luglio nella cavea del teatro del Maggio, sulla scia della Scuola popolare di scrittura, lanciata da Stefano Massini al teatro della Pergola di Firenze e che ha riscosso molto successo. Tra le novità annunciate, anche un nuovo nome e identità per il Teatro di Rifredi che diventa “Rifredi nuova scena aperta”

Audio: Carlo Fuortes e Stefano Massini

Oggi la presentazione in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, del sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino Carlo Fuortes, dello stesso Massini, che è direttore artistico Teatro della Toscana (che riunisce i teatri della Pergola e di Rifredi a Firenze e quello di Pontedera), della sindaca di Firenze e presidente delle due istituzioni culturali Sara Funaro, e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le due serate, all’aperto, 2mila i posti disponibili, saranno dedicate al tema della rabbia, e vedranno un percorso musicale, uno sulle musiche del ‘700 e l’altro intorno al Don Giovanni di Mozart, che ispirerà le persone intervenute nella scrittura.

“Non uno spettacolo di musica o di prosa ma un formato nuovo – ha spiegato Massini -. Ci saranno migliaia persone che scriveranno, stimolate da noi e dalla musica, sul tema della rabbia. È una novità epocale in cui il Maggio e il Teatro della Pergola cercano di scoprire un nuovo ambito fuori dalla loro comfort zone”. È un progetto nato per caso – ha sottolineato Fuortes – che apre le porte della nostra cavea ad un pubblico non musicale. Sarà una Scuola popolare di scrittura declinata sulla musica, in cui noi faremo la parte musicale e Massini sulla parola e la parte più attoriale. Questo è solo il promo progetto e altri ne verranno”. Riguardo alla Scuola popolare di scrittura Massini ha spiegato che “la prossima stagione traslocherà al teatro di Rifredi, sarà dedicata al tema del tempo, e terminerà in un grande evento al Mandela Forum di Firenze, sempre con la musica del Maggio, in cui avremo 7mila persone da tutta Italia, da una parte gli over 75 e dall’altra gli under 25”.