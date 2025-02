🎧Storie&strade, al via la rubrica per raccontare Firenze attraverso la toponomastica

Quando ci muoviamo in città conosciamo i nomi delle strade ma spesso non ci soffermiamo su cosa raccontano. Invece dietro un nome c’è un passato che racconta tanto della nostra città , delle varie epoche e dei contesti entro cui è nato e su questo abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione: individueremo via via i luoghi per scoprire la storia, i personaggi, gli avvenimenti e gli aneddoti. Conoscere i nomi dei luoghi non è solo un atto di cultura, ma anche un modo per sentirci più connessi al territorio e alla città ”. La toponomastica quindi non solo come procedure burocratiche ma come strumento per scoprire e riscoprire la storia della nostra città , magari episodi poco conosciuti, e curiosità del luogo dove viviamo. “Le uscite sui social saranno due al mese e prenderanno spunto da eventi o da ricorrenze come le giornate dedicate a specifici argomenti. Per il debutto è stato scelto un evento molto seguito che inizierà la prossima settimana, il Festival di Sanremo quest’anno presentato tra l’altro da un fiorentino doc come Carlo Conti, come occasione per scoprire un luogo intitolato a un grande personaggio della musica leggera, Giancarlo Bigazzi”. La rubrica, che prevede testi, foto e localizzazione della strada o piazza individuata, sarà pubblicata sui canali ufficiali del Comune: la rete civica www.comune.fi.it e i canali social.

Già definiti anche i temi delle prossime puntate come anticipa l’assessora Biti. “Il 21 febbraio viene celebrata la Giornata della lingua madre e a Firenze non mancano vie e piazze intitolati a personalità che hanno dato un contributo fondamentale per la nascita e la diffusione dell’Italiano iniziando da Dante Alighieri. Per marzo, mese in cui tradizionalmente i canali social del Comune sono dedicati alle donne, l’attenzione sarà posta sui toponimi al femminile: un tema su cui negli ultimi anni l’Amministrazione ha fatto molto anche se il gap da recuperare rispetto al passato è ancora notevole. Sempre a marzo, per la precisione il 17, viene celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. E anche su questo a Firenze abbiamo strade e piazze che rappresentano spunti interessanti di approfondimento” conclude l’assessora Biti. (mf)