🎧Stop vetrofanie dal 1° gennaio 2025, l’assessore Giorgio: “avremo un nuovo sistema”

Il tema ha scatenato polemiche in consiglio, da destra a sinistra come riporta La Nazione Firenze: dal Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi: “L’assessore Giorgio ha dichiarato che ci sarà una riorganizzazione del servizio di sosta, ma non è dato sapere in cosa consisterà questa revisione. Le uniche note rilevate dall’amministrazione sono i riferimenti a tutela dell’abitazione, economicità della nuova misura e sostegno alla mobilità pubblica. Tutto e niente, così pare”. Massimo Sabatini della Lista Schmidt ha detto: “Prosegue a Firenze la politica fatta di racconti irreali, di incantesimi per creduloni e di sortilegi per il cittadino regolare, che risulta troppo spesso l’unico ad essere perseguito o punito da aumenti, multe o peggioramenti vari nei servizi offerti dal Comune. Noi temiamo aumenti che nessuno ha finora spiegato ai fiorentini, temiamo anche il ritardo dei tempi e i pochi giorni per adeguarsi”. Da Italia Viva, arriva il monito del consigliere Grazzini: “A meno di due settimane dall’inizio del nuovo anno, è necessario fare chiarezza. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa li attende e di essere informati con il dovuto anticipo, non all’ultimo minuto”. “Vetrofanie, addio per il 2025. Viene meno la promessa dell’allora Sindaco Nardella di far parcheggiare gratuitamente la residenza sulle strisce blu” ha commentato il leader di Spc Palagi.