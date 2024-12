Edoardo Bennato per il Capodanno a Scandicci

Capodanno in musica a Scandicci. A scaldare piazzale della Resistenza sarà una delle voci rock più amate del panorama italiano, quella di Edoardo Bennato. Il live sarà preceduto e seguito dal dj set di Cipo. Ingresso gratuito. La diretta di Controradio con Giustina Terenzi, Giovanni Barbasso e Trevis B

Voce fuori dal coro e rocker anticonformista, Bennato si fa portatore di una musica transgenerazionale, popolare e conosciuta da tutti, in grado di far dialogare giovani e adulti. Un concertone, quello che si terrà a Scandicci a partire dalle 22 del 31 dicembre, adatto a tutte le età, in grado di attrarre non solo il pubblico proveniente dalla provincia, ma anche quello regionale e nazionale. Prima e dopo il live di Edoardo Bennato il dj set di Cipo. L’evento è organizzato dall’Associazione Beat 15.

Nel suo live ad alto contenuto di rock e blues, Edoardo Bennato proporrà i brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Una serata di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue in tour ormai da anni.

“Con Edoardo Bennato portiamo a Scandicci uno dei più grandi artisti del panorama nazionale – afferma la sindaca Claudia Sereni – La sua musica ne fa una figura trasversale in grado di coinvolgere tutte le generazioni. Quella di Bennato è una scelta che rispecchia il Capodanno che volevamo, ossia una festa che parla a tutti, da zero a cento anni. Non c’era un artista che fosse più adatto di lui, per la sua storia e per la forza espressiva del suo linguaggio. Un ringraziamento va alle aziende locali, che grazie alle loro sponsorizzazioni hanno reso possibile tutto questo”.

