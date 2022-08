🎧Pnrr e bagni: fondi per la tecnologia, ma chi ci pensa ai 'bisogni' della scuola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:55 Share Share Link Embed

“Anche i fighi vanno in bagno” è il titolo provocatorio ma realistico di un post social pubblicato da Ludovico Arte Preside presso l’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze. Non di sola digitalizzazione si vive. Una riflessione sulla valanga di fondi del Pnrr e i servizi essenziali nelle scuole alla vigilia del nuovo anno e sui reali ‘bisogni’ del mondo della scuola. Arte lancia anche una provocazione ai microfoni di Chiara Brilli. “Rendere i bagni ambienti di apprendimento”. Di seguito il post social ANCHE I FIGHI VANNO IN BAGNO

Con le risorse del PNRR nella scuola stanno arrivando fiumi di soldi. Si parla non di migliaia di euro e nemmeno di decine di migliaia di euro, ma di centinaia di migliaia di euro. Per innovare le tecnologie e gli spazi di apprendimento. Personalmente credo che cambiare la tecnologia e gli ambienti cambi la scuola e infatti al Marco Polo abbiamo fatto e stiamo facendo moltissimi investimenti su questo. Ma in questa storia di adesso qualcosa non torna. Queste risorse forse non durano nel tempo, ma poteva essere l’occasione per avviare uno dei cambiamenti che il mondo della scuola richiede da tempo. 1. Aumentare gli stipendi di docenti e Ata 2. Ridurre il numero di alunni per classe 3. Aumentare gli organici, quelli ordinari e quelli funzionali, che consentono di migliorare la didattica e l’organizzazione delle scuole 4. Introdurre figure di sistema (progettisti, psicologi, architetti, ecc) che ci aiuterebbero davvero a cambiare le scuole