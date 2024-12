🎧Natale a Firenze e in Toscana: una selezione di eventi, concerti e cenoni

Ecco una selezione dei principali o più interessanti eventi culturali, concerti, cene comunitarie, dj set e feste per festeggiare il natale insieme, tra il 24 e il 25 dicembre nel capoluogo e non solo.Â

Audio: servizio di Viola GiacaloneÂ

Si comincia con gli appuntamenti della Vigilia di Natale, il 24 dicembre. Per gli amanti dell’arte, il Museo Nazionale del Bargello sarà aperto straordinariamente dalle 14:30 alle 18:30, offrendo un’occasione unica per scoprire le sue collezioni in un’atmosfera festiva.

Nel tardo pomeriggio, alle 17, il Teatro Verdi ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, diretto dal maestro Diego Ceretta, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. Sempre il 24, chi preferisce una serata più informale potrà recarsi in Piazza del Mercato Centrale, dove dalle 18:30 si terrà un concerto jazz accompagnato da degustazioni presso i banchini locali. Al Teatro del Sale, invece, è in programma una cena della Vigilia seguita da un emozionante concerto di gospel.

Il Collettivo di Fabbrica Ex GKN e la comunità dell’Isolotto a partire dalle 20:30, in Piazza dell’Isolotto organizzano la Cena Povera, un evento simbolico che unisce riflessione e convivialità con brindisi della mezzanotte. Arriviamo ora a Natale, il 25 dicembre, quando la giornata comincia con le celebrazioni religiose mattutine in tutte le principali chiese della città . La sera, invece, il programma si arricchisce con numerosi eventi musicali: alla Chiesa di Santa Monaca, un suggestivo concerto d’opera porterà in scena brani celebri da Le nozze di Figaro, Tosca, La Bohème e altri classici. Alla Limonaia di Villa Strozzi, dalle 17 alle 22, ci sarà una tombola natalizia a ingresso gratuito. Al NOF Club, spazio ai ritmi rock con il Christmas Party della Last Minute Dirty Band Infine, per chi vuole concludere il Natale con leggerezza e divertimento, al Combo si terrà una festa a tema Vacanze di Natale anni ’90, mentre all’ex fila ci sarà il “Marra Christmas” dell’associazione Belle Parole, con la loro “tombola del secco” musica live e dj set a seguire. Da non perdere anche le aperture straordinarie dei Musei del Bargello durante le festività : il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, il museo prolungherà l’orario fino alle 18:00.

Per gli amanti del cinema, il Natale offre l’opportunità di immergersi in storie incantevoli. Quest’anno, il Cinema La Compagnia propone *Il grande Natale degli animali*, una raccolta di cinque episodi dedicati alla bellezza della natura e ai valori di generosità e aiuto reciproco. Dal 24 dicembre al 31 dicembre, le proiezioni trasporteranno gli spettatori in un viaggio magico che attraversa Francia, Giappone e l’aurora boreale.  A Livorno, il 24 appuntamento in Piazza della Repubblica alle 16 per lo spettacolo comico di Enrico Faggioni e Franco Bocci, Ad Abbadia San Salvatore (Monte Amiata – Siena) è il fuoco delle Fiaccole ad accendere il Natale: in questa piccola cittadina, ogni 24 dicembre, si rinnova una tradizione ancestrale ancora oggi profondamente partecipata, un rito dove il sacro e il profano si mescolano avvolgendo di magia la notte della vigilia. Quella delle Fiaccole è una delle più antiche feste del fuoco italiane. A Prato, il 24 dicembre Xmas Party al Capanno Black Out Arezzo diventa città del natale e offre fino al 6 gennaio un cartellone ricco di eventi da mostre d’arte a mercatini e concerti in piazza, il programma è consultabile sul sito.