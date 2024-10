www.controradio.it 🎧"Libernauta" 2024: torna a Firenze il progetto per ragazzi che mette al centro il piacere di leggere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

A partire dal 30 ottobre sarà possibile iscriversi a ‘Libernauta’, progetto alla sua 24esima edizione, promosso dal comune di Scandicci e da quello di Firenze, pensato per riscoprire il piacere della lettura in una fascia d’età fra i 14 ai 19 anni . I ragazzi che aderiranno, singolarmente o in gruppo, dovranno recensire due tra i 15 libri scelti da un comitato scientifico composto da docenti, bibliotecari e giornalisti.

Sentiamo l’assessora del Comune di Scandicci Fiorenza Poli e Ilaria Tagliaferri direttrice della rivista Liber

Torna dal 30 ottobre ‘Libernauta’, il progetto, partito già nel 2000, per riscoprire il piacere della lettura in una fascia d’età fra i 14 ai 19 anni e attivo in tutta nell’area metropolitana di Firenze. Dalla prima edizione ad oggi hanno partecipato alla manifestazione circa 18.000 ragazzi. Tra le novità del 2024 la possibilità, offerta alle scuole, di decidere se svolgere le animazioni nelle classi oppure direttamente in una delle biblioteche aderenti al progetto. In questo modo i ragazzi avranno l’occasione di visitare la propria biblioteca di riferimento, conoscerne i servizi ed effettuare direttamente l’iscrizione al concorso. In ognuna di queste occasioni i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i ‘Magnifici 15’ di Libernauta, libri selezionati da un apposito comitato scientifico con l’obiettivo di coinvolgere i giovani. Sarà inoltre possibile leggere e recensire un libro a piacere: la recensione ‘extra’, sarà esaminata dal comitato per valutare se il libro potrà essere inserito nei ‘Magnifici 15’ della prossima edizione. Nella prima parte del concorso, nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, le scuole che aderiscono all’iniziativa potranno contattare la segreteria per fissare un calendario di appuntamenti con le classi interessate.

Per partecipare al concorso è necessario recarsi alla propria biblioteca, farsi rilasciare il codice personale e il kit di benvenuto, prendere in prestito uno dei 15 libri di questa edizione, andare sul sito libernauta.it e, a partire dal 30 ottobre, iscriversi al concorso. “Siamo a fianco di questa iniziativa ormai da 24 anni – ha detto l’assessore alla cultura di Firenze, Giovanni Bettarini – ed è un progetto importante perché ritengo che ci sia un grande bisogno della lettura”. “La lettura è un grande viaggio – ha affermato la sindaca di Scandicci Claudia Sereni -, un percorso di crescita e di conoscenza che ci permette di vivere tante vite quante sono quelle dei protagonisti delle storie che abbiamo letto”. ‘Libernauta’ è un progetto promosso dai Comuni di Firenze e Scandicci, dal Sistema documentario Integrato dell’area fiorentina e dal Sistema documentario Integrato del Mugello Montagna fiorentina, con il patrocinio del Ministero dell’istruzione e del merito, della Regione Toscana, della Città metropolitana di Firenze e Associazione italiana biblioteche sezione Toscana, organizzato dalla biblioteca di Scandicci e realizzato da Cooperativa Eda