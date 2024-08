www.controradio.it 🎧L'80°anniversario dalla strage di Sant’Anna di Stazzema, una settimana di eventi per ricordare Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Si torna a ricordare l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema con giorni di cultura, quest’anno con un focus particolare sulle donne, che furono le principali vittime ma anche le principali attrici della rinascita della città . Tra gli eventi, la fiaccolata silenziosa l’11 agosto, lo spettacolo teatrale “Esisto ancora” il 10 agosto a Pruno, e la firma dell’accordo con l’Associazione Robert Kennedy Human Rights Italia il 12 agosto.

È un programma fitto quello della settimana di eventi organizzati e patrocinati dall’Istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema per commemorare l’ottantesimo anniversario della strage del 12 agosto 1944. A tenere l’orazione ufficiale il giorno del ricordo, dal Sacrario a Col di Cava, sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, preceduto dall’intervento del sindaco di Stazzema Maurizio Verona e dal presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini. Durante la giornata del 12 il Comune di Stazzema sottoscriverà anche un patto importante con l’Associazione Robert Kennedy Human Rights Italia, che consentirà di sviluppare progetti scolastici finalizzati a tematiche inerenti l’educazione civica e i valori di pace e democrazia. La sera dell’11 agosto invece si svolgerà la suggestiva fiaccolata silenziosa dalla piazza della chiesa fino al Sacrario dove ci sarà il recital per la pace a cura del Circolo culturale Genny Bibolotti Marsili.

«Oggi Anna Pardini avrebbe avuto 80 anni. La sua è stata la vita più giovane che è stata spezzata, a soli 20 giorni, a Sant’Anna di Stazzema il 12 agosto del ’44 – dice il sindaco Maurizio Verona -. Insieme a lei, tanti altri bambini, donne e anziani, che ebbero semplicemente la colpa di rifugiarsi nelle tante borgate di Sant’Anna, quassù in montagna, dove la guerra sembrava essere lontana, sono stati vittime di questa strage. Anche oggi, spesso, ci sembra di essere distanti dai tantissimi conflitti che ancora ci sono nel mondo. Eppure è successo quello che nessuno si aspettava: in Europa è tornata una guerra, quella che si sta ancora combattendo in Ucraina. Mentre un altro conflitto terribile si sta consumando nella striscia di Gaza, dove pochi giorni fa è stata colpita da un razzo una scuola e un campo da calcio, facendo vittime diversi bambini. Come diceva Enrico Pieri, superstite che ci mancherà molto in questo anniversario così importante, sono ancora tante le “santanne” nel mondo. È per questo che è fondamentale onorare questa data, e proseguire nell’impegno costante dal Parco nazionale della pace di Sant’Anna, oggi Marchio del patrimonio Europeo, nella diffusione dei valori della pace e della democrazia, soprattutto nelle nuove generazioni».

Dopo la cerimonia di giovedì 8 agosto, in ricordo dell’incendio del paese di Farnocchia causato dai nazisti, sabato 10 agosto alle ore 21.30 nella piazza della Pieve San Nicolò di Pruno si svolgerà lo spettacolo teatrale “Esisto ancora… per non dimenticare”, scritto e diretto da Federico Barsanti. Un colossal pluripremiato in Italia ed Europa, visto finora da più di 25mila spettatori: un documentario scenico, emozionante e coinvolgente, omaggio “alle vittime di tutte le guerre e persecuzioni”, in particolare ai fatti accaduti durante la persecuzione nazista.

Domenica 11 agosto si svolgeranno, durante la mattinata, le consuete onoranze ai due parroci martiri. Alle ore 9,30 in piazza Europa a Pontestazzemese ci sarà il ritrovo delle autorità , successivamente seguirà la deposizione della corona di allora al busto di Don Innocenzo Lazzeri, Medaglia d’oro al merito civile e Giusto fra le nazioni. La cerimonia si sposterà poi nella frazione di Mulina, nel Parco della Rimembranza e alla chiesa San Rocco dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento al caduti di Mulina e al monumento in memoria del sacerdote Don Fiore Menguzzo.

La sera di domenica 11 agosto si svolgerà il tradizionale omaggio alle vittime organizzato dall’Associazione Martiri di Sant’Anna: dalla piazza della chiesa, salendo dalla via Crucis, un corteo con le fiaccole accese raggiungerà il Sacrario a Col di Cava. All’Ossario prenderà luogo il recital per la pace a cura del Circolo culturale Genny Bibolotti Marsili, con la lettura dei nomi delle vittime e la proiezione di quasi 200 foto inedite.

La cerimonia ufficiale del 12 agosto a Sant’Anna di Stazzema prenderà il via dalle ore 9,00 con il ritrovo delle autorità sulla piazza della chiesa. Successivamente ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e alle 9,20 verrà sottoscritto un accordo tra il Parco nazionale della pace e l’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights. Alle ore 9,30 avverrà la celebrazione della santa messa sul sagrato della chiesa officiata dall’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. A seguire il corteo prenderanno il via gli interventi.  Prenderà parola anche il sindaco della città tedesca di Moers, Christoph Fleischhauer, località gemellata con Stazzema.