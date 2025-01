www.controradio.it 🎧Il Quartiere 1 apre uno sportello per risolvere le liti tra residenti e attività commerciali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Il quartiere 1 ospiterĂ l’ascolto delle controversie tra residenti e titolari di attivitĂ commerciali dell’area. L’iniziativa, frutto di un accordo tra il Quartiere 1 e Confesercenti Firenze si manifesterĂ nella possibilitĂ per i titolari di esercizi commerciali che hanno ricevuto lamentele da parte di residenti, di essere ricevuti nella sede del quartiere 1 e ricevere una consulenza da parte del Presidente Mirco Rufili volta a trovare una soluzione.

L’ufficio di presidenza del Quartiere 1 come luogo ‘neutro’ dove aprire un dialogo e individuare possibili soluzioni alle controversie tra attivitĂ commerciali, soprattutto in ore serali, e i residenti: è quanto fissato da un accordo firmato tra il presidente del quartiere Mirco Rufilli e il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela, presentato stamani in Palazzo Vecchio assieme all’assessore al turismo e allo sviluppo economico Jacopo Vicini.

L’iniziativa nasce su proposta di Confesercenti. Le procedure non avranno rilevanza giuridica nĂŠ effetti giuridici vincolanti a carico dei firmatari, in base all’accordo Confesercenti potrĂ favorire l’incontro tra lo stesso presidente e i titolari dei locali. Rufilli “potrĂ suggerire azioni tese a mitigare gli eventuali conflitti” e “si farĂ carico di sottoporre all’amministrazione comunale e agli assessori competenti istanze ed esigenze che emergano negli incontri”.