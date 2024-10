www.controradio.it 🎧Il Gabinetto Vieusseux tra radici e futuro, ecco le iniziative per il 2025 e il 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Il programma di eventi per il 2025 e il 2026 del Gabinetto Vieusseux, dimostra la volontà di riportare l’istituzione alle sue origini di centro vivace della vita culturale e letteraria della città, guardando però anche al futuro, da dove il titolo del programma che farà da fil rouge “il dovere di essere strabici”.

Audio: Michele Rossi, Direttore del Gabinetto Vieusseux

Incontri, mostre, omaggi, rassegne, premi e anniversari letterari dedicati a Guido Ceronetti, Mario Luzi, Goffredo Parise, Pier Paolo Pasolini e a ‘Ossi di seppia’ di Eugenio Montale. Questo il programma delle attività culturali per il 2025 e 2026 del Gabinetto Vieusseux a Firenze, presentato oggi. Fil rouge il “dovere di essere strabici” come dichiarato dal presidente dell’istituzione culturale fiorentina Riccardo Nencini, ovvero della necessità di preservare le storia ma allo stesso tempo di guardare al futuro. Il nuovo anno si apre con la pubblicazione di ‘Opere fra le carte’. ‘La collezione del Vieusseux’, volume a cura del Gabinetto e della storica dell’arte Daniela Ferrari, dedicato alle più importanti opere d’arte presenti nell’Archivio Bonsanti. Il 28 febbraio ci sarà poi una giornata dedicata al poeta Luzi nel ventennale della morte. Nel 2025 debutta poi ‘Le case editrici si raccontano’, serie di incontri e conversazioni con i protagonisti dell’editoria e scrittori. Ogni casa editrice avrà un mese dedicato per raccontare la sua storia, le sue collane, curiosità e aneddoti, le corrispondenze con gli autori, con anche video e materiale d’archivio. Il 2025 è anche l’anno del centenario di ‘Ossi di seppia’ di Montale, che verrà ricordato con iniziative ad hoc. Inoltre ci sarà una mostra dedicata ad Alessandro Bonsanti per il cinquantenario della fondazione dell’Archivio contemporaneo (l’inaugurazione il 16 giugno prossimo) e saranno organizzati altri eventi per i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il cui fondo è conservato presso l’archivio.

Fra il 2024 e il 2025 saranno inoltre inaugurate la stanza di Vasco Pratolini e quella di Federigo Tozzi. Nell’ambito dell’Estate fiorentina 2025 tornerà la seconda edizione della rassegna ‘La musica dei poeti. I poeti della musica’ che lo scorso settembre ha visto alternarsi sul palco del Cortile di Palazzo Strozzi Francesco Bianconi, Andrea Chimenti, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni: previsti tre eventi dedicati a Giorgio Caproni, Pasolini e Giuseppe Ungaretti. Per il 2026 ci saranno due iniziative collegate ai fondi conservati nell’Archivio Bonsanti: la mostra fotografica dedicata a Raffaele La Capria, in collaborazione con il Museo Novecento, e una giornata dedicata a Laura Orvieto, per i 150 dalla nascita. Si ricorderanno poi Ceronetti e Parise. Il Vieusseux, ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, “sta portando avanti una programmazione sempre più variegata e aperta a contatti con l’esterno”: quest’anno “lo fa in un contesto particolare, a cui teniamo moltissimo: è infatti il primo anno nel quale abbiamo la proprietà come Comune dell’immobile dove è ospitato il Gabinetto Vieusseux”. Per l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini il Vieusseux sta “facendo un grande lavoro”.