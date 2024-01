🎧Gli eventi del Festival Femminista di Prato 2024 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:56 Share Share Link Embed

Dal 3 fino al 29 febbraio, tredici appuntamenti tra talk, laboratori, percorsi interattivi, stand up comedy e performance per Il Festival Femminista di Prato. Organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e il Patrocinio della Provincia e del Comune di Prato il festival sarà l’occasione per una larga collaborazione tra numerose realtà del territorio e ospiti da tutta italia. Quest’anno l’iniziativa è dedicata a Michela Murgia.

Audio: Martina Rafanelli, presidente associazione Ipazia

Presso la Sala Bianca del museo di arte contemporanea si svolgeranno infatti tre talk. Il primo, sabato 3 febbraio alle ore 16,30, con il titolo “Curiamoci di noi”, sul tema di identità e diritti nel campo della medicina, con ospiti Federica Di Martino (creatrice della piattaforma IVGstobenissimo), l’Associazione fiorentina Endocare e Majid Capovani (attivista LGBTQIA+). Sarà poi la volta di “Zitte mai”, che affronterà il tema della microaggressioni sessiste e razziste nella quotidianità e come riuscire a riconoscerle e reagire. Ne parleremo sabato 10 febbraio alle ore 16,30 con la giornalista Corinna De Cesare e le attiviste Federica Fabrizio e Nogaye Ndiaye.

Il 17 febbraio si uniscono le forze del Centro Pecci e del centro Antiviolenza La Nara per un triplo appuntamento. Alle ore 14,30 infatti La Nara offre un laboratorio gratuito sull’educazione al rispetto per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni. Contemporaneamente mette a disposizione degli adulti una visita guidata alla mostra “Eccentrica” al costo di 10 euro per cui è necessaria la prenotazione chiamando la biglietteria del Centro Pecci. Sarà poi il talk “Le parole contano” a chiudere la giornata. Dialogheranno su come sconfiggere la violenza con l’educazione e la cultura Carolina Capria, scrittrice e attivista, Chiara Ottanelli, autrice, e l’operatrice del Centro Antiviolenza La Nara Elena La Greca.

L’ultimo appuntamento che vedrà come location il Centro Pecci sarà sabato 24 febbraio con un doppio appuntamento in Sala Cinema. Alle ore 16,30, infatti, sarà il momento di omaggiare Michela Murgia con una performance curata dal gruppo Purple Square e, a seguire, verrà proiettato il film “Una donna promettente” di Emerald Fennel, acquistando il biglietto direttamente

alla biglietteria del cinema. Ma il palinsesto del Festival Femminista 2024 non si esaurisce qui. Grazie alla concessione del Comune di Prato, nella cornice di PrismaLab (via Filzi 39/S), nel weekend del 3 e 4 febbraio, a cura di Gioia Libera Tuttə, si terrà un corso di 6 ore sulla storia del femminismo con la giornalista Jennifer Guerra. Il corso ha un costo simbolico di soli 5 euro e richiede la prenotazione obbligatoria su EventBrite. Sempre nella location di PrismaLab, domenica 18 febbraio alle ore 16,15 ci sarà il talk “Palestina: donne in movimento”, dove si parlerà del movimento delle donne in Palestina con Federica Marri, esperta di differenze di genere, Francesca Annetti di COSPE e Laila Hassan, attivista. Il talk sarà presentato dall’attrice Daniela Morozzi. Venerdì 23 febbraio alle 21 sarà invece

la volta del talk “È roba da uomini”, curato dalla rivista L’Altro Femminile e Non Una di Meno Prato con ospiti Jacopo Piampiani e Gabriele Lessi dell’Associazione LUI e Silvia Parentela

dell’Associazione FIDAPA. Anche la Biblioteca Lazzerini sarà la cornice di uno degli eventi in programma, perché qui domenica 11 febbraio, alle ore 16,30, avverrà l’incontro con Azzurra Rinaldi, autrice de “Le signore non parlano di soldi”. Sarà l’occasione per parlare di emancipazione economica e potere. Ma non c’è solo approfondimento all’interno del Festival.

Anche quest’anno non mancano i momenti di intrattenimento, interattività e leggerezza. Sabato 10 febbraio alle ore 14,30 si ripropone un percorso itinerante, questa volta nel centro storico di Prato a cura del Master Città di Genere dell’Università , che guiderà i partecipanti alla scoperta della genealogia della Prato delle donne.

Entra all’interno del palinsesto anche la stand up comedy, grazie alla collaborazione con Chiesino Comedy Club, che propone lo show di Chiara Becchimanzi presso l’ex Chiesa di S. Giovanni (via S. Giovanni 9) martedì 13 febbraio alle ore 21,30 (biglietti 10 euro su Ticketone).E infine, è grazie alla rinnovata collaborazione con Arci Prato che il Festival si apre e si chiude con due appuntamenti imperdibili. Come ormai da tradizione, il 1 febbraio alle ore 21 apre il Festival il Karaoke Femminista al Circolo Arci Quinto Martini di Maliseti, mentre la chiusura il 29 febbraio alle ore 21 è affidata al Circolo 29 Martiri di Figline, con dj det e grande festa finale.