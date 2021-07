🎧 Giustizia: Ministra Cartabia a Firenze: “riforma processo approvata da tutto il Governo”

Visita della ministra della Giustizia Marta Cartabia a Firenze a una tavola rotonda su ‘Efficienza, celerità , qualità . Gli obiettivi della riforma dell’Ufficio per il processo’

“Chi lo ha sperimentato, come voi che avete progetti pilota sin dal 2015, sa che l’Ufficio del processo è davvero una grande occasione per trasformare il volto della nostra giustizia ed è un grande supporto al giudice per garantire efficienza, celerità e qualità . Dove c’è e dove funziona, come qui a Firenze, l’Ufficio del processo ha innescato un dinamismo virtuoso, anche in termini di accelerazione nella definizione dei procedimenti”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenendo a Firenze a una tavola rotonda su ‘Efficienza, celerità , qualità . Gli obiettivi della riforma dell’Ufficio per il processo’.

“Vorrei sottolineare un aspetto qualificante dell’esperienza fiorentina – ha aggiunto -: qui l’Ufficio del processo ha funzionato e funziona molto bene perché è diventato il fulcro di una rete di rapporti che coinvolge università , carcere, istituzioni locali, mondo produttivo, società civile. Qui l’Ufficio del processo è un progetto che mette in sinergia le migliori energie del territorio: per questo ringrazio la lungimiranza di tutti i rappresentanti delle istituzioni e dei protagonisti della vita economica e sociale fiorentina e toscana che si sono generosamente coinvolti e che sono oggi qui presenti.

Sulla riforma del processo “il testo approvato non coincide con la proposta originaria. Se proprio dobbiamo ricorrere a degli slogan, più che di ‘riforma Cartabia’ potremmo parlare di ‘mediazione Cartabia’ ed è frutto di una responsabilità condivisa. Ciascuno dei partiti della maggioranza ha dato il suo contributo. Ciascuno ha adeguato la sua posizione dove necessario. Tutti hanno contribuito e tutti hanno rinunciato a qualcosa, per portare a termine una riforma che è indispensabile anche per gli impegni assunti in Europa”.

La Ministra ha anche parlato della durata dei processi che lasciano nel limbo imputati e vittime. “Ogni processo che si estingue è una sconfitta dello Stato. Ma ogni processo che dura oltre la ragionevole durata è un danno tanto per le vittime – in attesa di risposte – quanto per gli imputati, lasciati per anni in un limbo che il più delle volte condiziona l’intera esistenza. Teniamo sempre in mente entrambe le prospettive e lavoriamo tutti agli obiettivi che ci siamo dati con senso di comune e costruttiva responsabilità ”.

In podcast: un estratto dell’intervento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia