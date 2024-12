www.controradio.it 🎧Caro Affitti: al via i progetti di solidarietà per gli studenti fuorisede Unifi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Gli studenti fuori sede che non trovano un affitto perché i costi sono proibitivi, da oggi hanno una nuova possibilità : trovare una famiglia fiorentina disposta ad ospitarli a fronte di una minima spesa. Questo sarà possibile grazie alla scelta dell’Università di Firenze di aderire a GenerAzione Casa.

Audio: servizio di Viola Giacalone

Questo sarà possibile grazie alla scelta dell’Università di Firenze di aderire a GenerAzione Casa, progetto di supporto abitativo promosso dalla Fondazione Destination Florence e dal Comune, con il supporto delle associazioni Auser Laboratorio Casa e Cooperativa Il Girasole. Il progetto, già attivo con due famiglie che hanno ospitato altrettanti studenti, si articola in varie azioni dirette a favorire il soggiorno in città a prezzi agevolati di universitari non residenti. La principale opzione offre un modello di ospitalità da parte di un residente o di una famiglia nei confronti di una studentessa o studente a cui viene offerta una stanza all’interno della casa: all’ospite non è richiesto il pagamento di un affitto, ma un contributo per le spese dell’appartamento e di collaborare alla gestione dell’abitazione, in un’ottica di scambio e relazione culturale e intergenerazionale. Sono già decine le richieste di fuori sede pervenute, mentre le associazioni del territorio, in primis Auser Laboratorio Casa e cooperativa Il Girasole, sono alla ricerca di famiglie che desiderano prendere in casa

uno studente.

Ma il progetto è più ampio e prevede la messa a disposizione, attraverso le attività della Cooperativa Il Girasole, di appartamenti da condividere fra studenti: la cooperativa fornisce le garanzie ai proprietari per la caparra e per le utenze e subaffitta agli studenti stanze o posti letto ad affitto calmierato. L’obiettivo di questo progetto è reperire almeno un appartamento per quartiere, in modo da favorire una presenza degli studenti distribuita in città e di prossimità rispetto alle sedi universitarie. Come riporta Il Corriere Fiorentino, Il primo di questi già esiste, si trova a Cover-ciano, può ospitare sei studenti e al momento ne ospita tre, che pagano per una stanza 300 euro al mese escluse le utenze e le spese di condominio. Esiste anche l’opzione di stanze singole all’interno del nuovo complesso Senior Housing Villaggio Novoli (ideato e gestito dal Consorzio Fabrica), che prevede anch’essa un affitto calmierato. Qui si trovano cinque studenti che pagano 370 euro al mese.