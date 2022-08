🎧A settembre torna “La città dei lettori” con 14 giornate di eventi

ūüéßA settembre torna "La citt√† dei lettori" con 14 giornate di eventi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:19 Share Share Link Embed

Dal 1 settembre al 29 ottobre torna La città dei lettori, 14 giornate di eventi in 6 comuni diversi con i protagonisti della letteratura contemporanea per il festival a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS. Tra i nomi: Iaia Forte, Umberto Galimberti, Paolo Nori, Mario Desiati, Claudio Piersanti, Jonathan Bazzi, Maura Gancitano, Gaia Nanni, Sveva Casati Modignani, Vera Gheno, Andrea Maggi, Simone Innocenti, Simona Baldanzi e Federica De Paolis

La citt√† dei lettori, il festival che¬†da cinque anni coinvolge autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano¬†con l‚Äôobiettivo di¬†promuovere il libro e la letteratura, e che dopo due mesi di iniziative diffuse sul territorio toscano ‚Äď tra giugno e luglio 2022, partiti da Villa Bardini a Firenze, cuore e sede storica della manifestazione ‚Äst¬†torna a settembre con sei appuntamenti nell‚Äôarea metropolitana fiorentina, di cui¬†due prime edizioni, con l‚Äôobiettivo di¬†portare i grandi protagonisti della letteratura anche nei piccoli centri.

Tra gli eventi è prevista una lettura di Elsa Morante interpretata da Iaia Forte, la lectio di Paolo Nori su Dostoevskij e la lezione di Umberto Galimberti dedicata alla gentilezza. E poi la presentazione dell’ultimo romanzo di Jonathan Bazzi, gli incontri con il vincitore del Premio Strega Mario Desiati e con il finalista Claudio Piersanti.

‚ÄúLeggere ci unisce‚ÄĚ: √® questo¬†il messaggio¬†che accompagna il progetto culturale di¬†Fondazione CR Firenze¬†e¬†Associazione Wimbledon APS, con la direzione di¬†Gabriele Ametrano. In un‚Äôepoca che fa dell‚Äôisolamento e dello scontro i suoi tratti salienti, dalla pandemia alla guerra,¬†l‚Äôobiettivo √® proporre la cultura come connettore di popoli e d‚Äôincontro tra esseri umani, al di l√† di barriere geografiche e ideologiche.¬†Con il patrocinio del¬†Ministero della Cultura¬†e patrocinio e il sostegno di¬†Citt√† Metropolitana di Firenze,¬†Comune di Firenze ed Estate Fiorentina¬†(progetto cofinanziato dall‚ÄôUnione¬†Europea ‚Äď Fondo Sociale Europeo, nell‚Äôambito del Programma Operativo Citt√† Metropolitane 2014-2020),¬†Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Impruneta, Comune di Montelupo Fiorentino, e Comune di Pontassieve.

Tra i nomi, oltre ai già citati, Maura Gancitano, Sveva Casati Modignani, Vera Gheno, Simone Innocenti, Simona Baldanzi, Federica De Paolis, Andrea Tarabbia, Silena Santoni, Francesco Musolino, Gaia Nanni, Nicola Gardini, Alessandra Daphne Fisher e Jiska Ristori, Domitilla Pirro, Alessandro Gnocchi, Alfredo Accattino, Carola Carulli, Francesco Chiacchio, Lilith Moscon, Massimiliano Coccia, Maura Chiulli, Federico Taddia, Alessia Gazzola, Paolo Codazzi e Leonardo Gori.

Un percorso tra¬†presentazioni, incontri, anteprime, talk, conferenze, reading e attivit√† per giovani lettori¬†che si aprir√† a¬†Calenzano dal 1 al 3 settembre, per continuare poi¬†a Bagno a Ripoli dal 9 all‚Äô11 settembre, a Campi Bisenzio per una prima edizione dal 15 al 16 settembre, a Montelupo Fiorentino dal 23 al 24 settembre, e a Pontassieve dall‚Äô8 al 9 ottobre. Conclusione ancora con una prima edizione a¬†Impruneta¬†il 28 e il 29 ottobre.¬†Sei in tutto i comuni toccati, per raggiungere un pubblico sempre pi√Ļ ampio¬†aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana¬†e ai¬†Patti per la lettura¬†delle citt√† che hanno ricevuto il riconoscimento “Citt√† che legge‚ÄĚ del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attivit√† culturali e per il turismo.

Tanti gli eventi da segnalare:¬†‚ÄúAzioni Corsare‚ÄĚ,¬†l‚Äôomaggio a Pier Paolo Pasolini¬†firmato dalla compagnia¬†Murmuris nell‚Äôanniversario dei 100 anni dalla nascita, con letture da testi del grande scrittore, regista e poeta;¬†l‚Äôappuntamento con EMERGENCY¬†in¬†ricordo di Gino Strada¬†a partire da¬†‚ÄúUna persona alla volta‚ÄĚ (Feltrinelli): il resoconto in prima persona di una missione lunga una vita; l‚Äôintervento di¬†Annalisa Camilli, reporter su Internazionale,¬†per raccontare chi abita oggi la citt√† di Kiev; la presentazione del progetto editoriale¬†‚ÄúSotto il vulcano‚ÄĚ, rivista che, nell‚Äôarco di dieci numeri, si propone di mostrare, documentare, raccontare e reimmaginare la realt√†,¬†con Marino Sinibaldi.

Spazio a ragazze e ragazzi¬†con ‚ÄúIo Leggo!‚ÄĚ, progetto per coltivare nei lettori pi√Ļ giovani la passione per i libri e le storie. Continuano inoltre¬†gli ormai consolidati appuntamenti coi ‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ sostenuti da Unicoop Firenze, itinerari a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi alla scoperta dei luoghi del festival insieme agli autori che li hanno raccontati. Dopo il successo della passata edizione torna poi l‚Äôappuntamento per lettori mattinieri:¬†‚ÄúYoga book‚ÄĚ, un momento¬†meditativo e yogico con Raffaella Martinelli¬†e¬†Ilaria Castellino.

Si rinnova anche la collaborazione¬†con¬†Premio Strega¬†e¬†Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, grazie alla presenza di due tra gli autori finalisti della passata edizione, e con¬†‚ÄúFlorence Book Party‚ÄĚ, l‚Äôevento nell‚Äôevento pensato per rendere La citt√† dei lettori una festa¬†per gli amanti di ogni tipo di libro e di ogni genere letterario,¬†a cura di Sara Menichetti del blog ‚ÄúIl bello di esser letti‚ÄĚ, che¬†porter√† al festival la scrittrice Paola Servente.

Sarà inoltre sempre possibile votare per il Premio La città dei lettori: al termine del festival gli oltre 250 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop indicheranno, tra gli scrittori e le scrittrici partecipanti all’edizione 2022, il vincitore sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico, che verrà annunciato a marzo 2023 insieme alle nuove date dell’iniziativa. Il riconoscimento prevede, oltre all’invito alla prossima edizione de La città dei lettori, un premio in denaro e un soggiorno presso Le Lappe Relais, nel cuore del Chianti. Con il sostegno e la collaborazione di Unicoop Firenze.

“La Citt√† dei Lettori √® una grande occasione per il confronto diretto con gli scrittori e al tempo stesso un invito alla lettura come antidoto alla fretta digitale ‚Ästcommenta Letizia Perini, consigliera della Citt√† Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura¬†‚Äď e, pi√Ļ in generale, a una vita che non sosta sulla riflessione e sull’arricchimento culturale. La Citt√† Metropolitana di Firenze punta molto alla riscoperta della lettura che per molti, durante la pandemia, √® stata strada di appiglio alla normalit√† e alla serenit√†. Supportiamo con piacere un’iniziativa che negli anni sta crescendo molto andando a toccare sempre pi√Ļ comuni della nostra area metropolitana‚ÄĚ.

Irene Padovani, Assessore alla Cultura del Comune di Calenzano: ‚ÄúCon grande soddisfazione ospitiamo per la terza volta Calenzano dei lettori, un festival che √® diventato di rilevanza nazionale. Il nostro Comune sar√† il primo ad aprire la rassegna nella Citt√† Metropolitana e siamo davvero contenti di ospitare il festival a CiviCa, premiando l‚Äôimportante lavoro fatto dalla nostra biblioteca, che si conferma polo culturale riconosciuto anche fuori da Calenzano. Saranno tre giorni di amore per le storie e per la lettura, giorni di incontri con gli autori, con la possibilit√† bellissima di potersi confrontare e dialogare. Leggere ci unisce e ci fa crescere, culturalmente, umanamente e socialmente‚ÄĚ.

‚Äú√ą con grande piacere che torniamo a dare il benvenuto alla Citt√† dei Lettori a Bagno a Ripoli ‚Ästaggiunge Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli¬†‚Äst un‚Äôoccasione di formazione e di crescita, all‚Äôinsegna della lettura, per tutta la nostra comunit√†, accolta con grande calore ed entusiasmo. Dopo l‚Äôesperienza pilota dello scorso anno, che ha avuto nella Biblioteca il suo quartier generale, abbiamo voluto estendere questa esperienza anche ad altri luoghi del territorio, come la Fonte della Fata Morgana. Il tutto con un programma di assoluta qualit√†, coronato dall‚Äôincontro con il prof Galimberti, frutto del lavoro dell‚Äôorganizzazione e del direttore Ametrano a cui rinnoviamo la nostra stima‚ÄĚ.

‚Äúll 15 e il 16 settembre Campi Bisenzio ospiter√† la prima edizione di ‚ÄúCampi Bisenzio dei lettori‚ÄĚ costola del progetto ‚ÄúLa citt√† dei lettori‚ÄĚ promosso e organizzato dall‚ÄôAssociazione Wimbledon APS con la quale condividiamo l‚Äôidea di promozione della lettura e della cultura. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto e sostenuto la tappa campigiana del festival, un evento che sempre pi√Ļ sta assumendo rilevanza a livello regionale e nazionale‚ÄĚ.¬†Dichiara cos√¨ l‚ÄôUfficio Cultura del Comune di Campi Bisenzio.

‚Äú√ą un piacere ospitare nuovamente a Montelupo un evento culturale di questa portata ‚Ästdice Aglaia Viviani, Assessore alla Cultura di Montelupo Fiorentino¬†‚Äst autori e contenuti di spicco, con la lectio magistralis di Paolo Nori su Dostoevskij come punta di diamante ma anche l’ultima fatica del “nostro” Simone Innocenti. Gli organizzatori di Montelupo dei lettori hanno ben interpretato il forte legame che il nostro territorio ha con l’arte contemporanea – e penso all‚Äôincontro con Alfredo Accatino e il Bauhaus – e la ceramica, simbolo del nostro lavoro e delle nostre tradizioni‚ÄĚ.

Carlo Boni, Vicesindaco di Pontassieve con delega alle Politiche culturali e Promozione della lettura: ‚ÄúLa seconda edizione di ‚ÄėPontassieve dei Lettori‚Äô √® per noi la bella conferma dell‚Äôimpegno della nostra amministrazione nella promozione della cultura e della volont√† di continuare il percorso intrapreso insieme all‚ÄôAssociazione Wimbledon, che anche quest‚Äôanno ha scelto di portare i libri e gli autori sul nostro territorio con un programma che rispecchia appieno il messaggio scelto dagli organizzatori per questo anno difficile: ‚ÄúLeggere ci unisce‚ÄĚ. Pontassieve dei Lettori parler√† dei diritti e dei legami di solidariet√† e condivisione su cui si devono reggere le nostre comunit√†, con appuntamenti di cui non possiamo che essere orgogliosi‚ÄĚ.

Il¬† Comune di Impruneta, con il Sindaco Alessio Calamandrei e i due assessorati rappresentati dall’Assessore Matteo Aramini e l’assessore Sabrina Merenda, dichiarano: ‚ÄúIniziamo questo nuovo cammino con la “Citt√† dei Lettori” che¬†va ad ampliare maggiormente la rete creata con il Patto della Lettura, le qualifica di “Citt√† che Legge” e le numerose iniziative a livello culturale e formativo per cui la lettura diviene lo strumento indispensabile alla crescita trasversale e profonda di una comunit√† Educante, incrementando il salto di qualit√† gi√† attuato”.

‚ÄúAbbiamo creduto ne La citt√† dei lettori fin dal primo momento ‚Ästafferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze¬†‚Äď quando si affacciava nel mondo dei festival letterari portando una ventata di entusiasmo e novit√†. Da allora, l‚Äôiniziativa √® cresciuta e trovarci qui oggi, a presentare le iniziative previste nell‚Äôarea fiorentina, lo testimonia. Nella societ√† attuale, dove sembra imporsi sempre di pi√Ļ l‚Äôimmagine, coltivare la lettura √® fondamentale. Uno strumento potente, che fa bene e che √® in grado di aprire le menti al dialogo e al confronto. Per questo la Fondazione CR Firenze ha scelto di sostenere questo progetto, con l‚Äôobiettivo di avvicinare la comunit√† ai libri coinvolgendo pubblici di ogni et√†‚ÄĚ.

‚ÄúFirenze, Grosseto, Arezzo, Lucca, Villamagna e Monteriggioni sono state le prime tappe toscane del nostro programma. Sei festival che hanno raccolto consenso, entusiasmo e una straordinaria partecipazione di pubblico‚ÄĚ ‚Ästdice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell‚ÄôAssociazione Wimbledon APS. ‚ÄúDal primo settembre torniamo nel territorio della Citt√† Metropolitana di Firenze con altri sei festival: un lungo percorso culturale e letterario ricco di approfondimenti e riflessioni sul contemporaneo a partire dalle pagine dei libri delle autrici e degli autori invitati. Possiamo dire che La citt√† dei lettori √® oggi il primo progetto culturale toscano in cui le collaborazioni tra realt√† culturali, amministrazioni comunali, istituzioni e sostenitori privati trovano coordinamento e univoca missione nel promuovere la lettura. Leggere cambia tutto e ci unisce: con La citt√† dei lettori possiamo affermarlo con certezza”.

I programmi nel dettaglio

CALENZANO DEI LETTORI

Gli appuntamenti in Citt√† Metropolitana partiranno con tre giornate,¬†dal 1 al 3 settembre, presso la Civica Biblioteca di Calenzano¬†(via della Conoscenza 11). Inaugurazione¬†gioved√¨ 1 alle 17.00 con ‚ÄúLibri a crepapelle‚ÄĚ, letture animate delle pi√Ļ divertenti storie per tutte le et√† a cura di Libreria Farollo e Falpal√†, all‚Äôinterno del progetto ‚ÄúIo leggo‚ÄĚ. Si prosegue¬†alle 18.30¬†con la¬†presentazione di ‚ÄúA volte sparisco‚Ä̬†(Topipittori), ultima pubblicazione dell‚Äôillustratore¬†Francesco Chiacchio, in dialogo con l‚Äôautrice¬†Lilith Moscon, mentre¬†alle 19.30¬†lo scrittore¬†Simone Innocenti¬†racconter√† al pubblico il suo romanzo¬†‚ÄúL‚Äôanno capovolto‚Ä̬†(Atlantide Edizioni). A seguire¬†spazio al teatro: si comincia alle¬†20.45 con ‚ÄúAzioni Corsare‚ÄĚ, l‚Äôomaggio a Pier Paolo Pasolini della compagnia Murmuris, per concludere¬†alle 21.15 con Iaia Forte, protagonista di una lettura de ‚ÄúL‚Äôisola di Arturo‚ÄĚ di Elsa Morante¬†(progetto di Emons).¬†Venerd√¨ 2 settembre¬†le attivit√† del festival partiranno¬†alle 18.00 con ‚ÄúIo leggo‚ÄĚ: questa volta la libreria Farollo e Falpal√† proporr√† ai giovani lettori pagine tutte da assaporare in ‚ÄúLibri da gustare‚ÄĚ.¬†Alle 18.30 Marco Amerighi¬†introdurr√† la presentazione de¬†‚ÄúIl continente bianco‚Ä̬†(Bollati Boringhieri) di¬†Andrea Tarabbia, mentre in¬†collaborazione con Premio Strega e Fondazione Maria e Goffredo Bellonci alle 19.30¬†sar√† ospite del festival¬†Claudio Piersanti, con l‚Äôultimo lavoro¬†‚ÄúQuel maledetto Vronsky‚Ä̬†(Rizzoli), in dialogo con¬†Martina Lazzerini.¬†Alle 21.15¬†il giornalista, critico e conduttore radiofonico¬†Marino Sinibaldi¬†salir√† sul palco per raccontare il quarto numero della¬†rivista ‚ÄúSotto il vulcano‚ÄĚ, da lui fondata e diretta. Ultimo giorno¬†sabato 3: si inizia¬†alle 17.30 con ‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ, passeggiate culturali nei luoghi del festival che porteranno i partecipanti al Castello di Calenzano e al Museo dei Figurino Storico. E poi:¬†alle 18.30 Silena Santoni¬†parler√† del suo ultimo lavoro ‚ÄúVolver‚Ä̬†(Giunti) insieme a¬†Irene Padovani,¬†alle 19.30¬†sar√† il turno di¬†Federica De Paolis¬†con¬†‚ÄúLe imperfette‚Ä̬†(HarperCollins) insiema a¬†Lilith Moscon, e¬†alle 21.15,¬†sempre in collaborazione con Premio Strega e Fondazione Maria e Goffredo Bellonci,¬†l‚Äôincontro con Mario Desiati,¬†vincitore quest‚Äôanno del prestigioso riconoscimento¬†letterario con¬†‚ÄúSpatriati‚Ä̬†(Einaudi).

BAGNO A RIPOLI DEI LETTORI

Dal 9 all‚Äô11 settembre¬†il festival si sposta alla¬†Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli¬†(via di Belmonte 38). Partenza sempre dedicata ai pi√Ļ piccoli con le letture animate¬†‚ÄúLibri a crepapelle‚ÄĚ, a cura di Libreria Farollo e Falpal√† per il progetto ‚ÄúIo leggo‚ÄĚ,¬†alle 18.00.¬†Alle 19.00 Andrea Maggi, volto noto dei programmi Rai,¬†introdurr√† ai presenti il suo¬†‚ÄúStoria di amore e di rabbia‚Ä̬†(Giunti) insieme a¬†Raffaele Palumbo, seguito¬†alle 20.00¬†dal giornalista e autore¬†Francesco Musolino¬†con¬†‚ÄúMare mosso‚Ä̬†(E/O), con¬†Simone Innocenti.¬†Alle 21.00¬†sar√† il momento della¬†lectio magistralis, affidata a¬†Umberto Galimberti¬†che parler√† del¬†potere della gentilezza.¬†Sabato 10¬†si riparte¬†alle 18.30¬†con¬†‚ÄúLibri da gustare‚ÄĚ, letture per tutte le et√† da assaggiare con gusto, a cura di Libreria Farollo e Falpal√† per ‚ÄúIo leggo‚ÄĚ.¬†Alle 19.00¬†tornano le passeggiate culturali di¬†‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ, e in contemporanea lo scrittore, poeta e artista¬†Nicola Gardini, racconter√† dialogando con Lilith Moscon la sua ultima commovente opera¬†‚ÄúNicolas‚Ä̬†(Garzanti).¬†Alle 21.00¬†l‚Äôattrice¬†Gaia Nanni¬†terr√† una¬†lectio sulla libert√† di espressione. Conclusione¬†domenica 11 alle 9.00 presso la Fonte della Fata Morgana¬†(via di Fattucchia 21), sempre a Bagno a Ripoli, per¬†‚ÄúYoga Book‚ÄĚ, sessione yogica e meditativa accompagnata dalla coach Raffaella Martinelli e dell‚Äôinsegnante di yoga Ilaria Castellino.

CAMPI BISENZIO DEI LETTORI

Sar√† la suggestiva¬†Villa Montalvo¬†ad ospitare il festival¬†a Campi Bisenzio, dal 15 al 16 settembre. Al via¬†gioved√¨ 15 alle 17.30¬†con¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ, per continuare poi alle¬†18.30¬†con¬†Alessandra Daphne Fisher e Jiska Ristori¬†che, a partire dal loro¬†‚ÄúAtlante del genere‚Ä̬†(Edizioni Clichy), discuteranno su amore e identit√†. Alle¬†19.30¬†la sociolinguista¬†Vera Gheno¬†affronter√† il tema del linguaggio inclusivo, che ha approfondito in¬†‚ÄúChiamami cos√¨. Normalit√†, diversit√† e tutte le parole nel mezzo‚Ä̬†(Il Margine), in conversazione con Luca Starita. Si continua¬†venerd√¨ 16 alle 17.00¬†con¬†‚ÄúIo leggo‚Ä̬†e¬†alle 17.30¬†con¬†‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ, mentre¬†alle 18.30¬†l‚Äôautrice e formatrice¬†Domitilla Pirro¬†indagher√† il tema dell‚Äôalleanza (costruita con le parole ma non a parole) come antidoto alla marginalizzazione nella lectio¬†‚ÄúMi alleo, quindi sono (pi√Ļ forte)‚ÄĚ.¬†Alle 19.30¬†si conclude con¬†Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020, che quest‚Äôanno presenta il nuovo romanzo¬†‚ÄúCorpi Minori‚Ä̬†(Mondadori), in dialogo con Luca Starita.

MONTELUPO FIORENTINO DEI LETTORI

Il 23 e 24 settembre¬†l‚Äôiniziativa far√† tappa al¬†Parco dell‚ÄôAmbrogiana¬†(via S. Lucia, area Museo Archeologico)¬†di Montelupo Fiorentino. Come di consueto si parte con le attivit√† per i pi√Ļ piccoli firmate¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ,¬†alle 17.00, per continuare poi¬†alle 18.30¬†con un incontro con lo scrittore¬†Alessandro Gnocchi¬†sul suo¬†‚ÄúPPP Le piccole patrie di Pasolini‚Ä̬†(La Nave di Teseo).¬†Alle 19.15¬†la compagnia Murmuris sar√† protagonista di¬†‚ÄúAzioni Corsare‚ÄĚ, omaggio teatrale a Pier Paolo Pasolini, e¬†alle 19.30¬†l‚Äôautore e sceneggiatore¬†Alfredo Accatino¬†racconter√† il suo¬†‚ÄúLa linea e l‚Äôombra‚Ä̬†(Giunti).¬†Alle 20.30¬†Maura Gancitano, saggista, filosofa e co-fondatrice del progetto Tlon, discuter√† sul concetto di bellezza a partire dal suo¬†‚ÄúSpecchio delle mie brame‚Ä̬†(Einaudi), e¬†alle 21.30 Simone Innocenti, scrittore e giornalista, in dialogo con¬†Aglaia Viviani¬†parler√† del suo romanzo¬†‚ÄúL‚Äôanno capovolto‚ÄĚ.¬†Sabato 24 alle 17.00¬†ancora iniziative per ragazzi con¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ, seguite¬†alle 17.30¬†dalle passeggiate culturali di¬†‚ÄúPaesaggi letterali‚ÄĚ, che accompagneranno i partecipanti negli spazi del Museo della Ceramica.¬†Alle 18.30¬†la giornalista¬†Carola Carulli, insieme a¬†Simone Innocenti, racconter√† al pubblico¬†‚ÄúTutto il bene, tutto il male‚Ä̬†(Salani). Alle 19.30 l‚Äôautore televisivo e saggista Federico Taddia terr√† una lectio dal titolo¬†‚ÄúMargherita Hack: cento anni di una storia attuale‚ÄĚ, a partire dalle pagine del libro ‚ÄúNata in Via delle Cento Stelle‚ÄĚ (Mondadori), mentre alle 20.30 il giornalista¬†Massimiliano Coccia¬†parler√† di cronaca e corruzione in Italia basandosi sul suo¬†‚ÄúAmen‚Ä̬†(Piemme).¬†Conclusione alle 21.30 con¬†Paolo Nori, che terr√† una¬†lectio¬†sulla letteratura russa dal titolo¬†‚ÄúChi ha paura di Dostoevskij?‚ÄĚ.

PONTASSIEVE DEI LETTORI

Ci si sposta a¬†Pontassieve, presso¬†Le Muratine¬†(piazza Vittorio Emanuele II),¬†dall‚Äô8 al 9 ottobre.¬†Sabato 8 alle 17.30¬†sar√† possibile avere un assaggio del festival con una passeggiata firmata¬†‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ, mentre le attivit√† partiranno¬†domenica 9¬†gi√† al mattino,¬†alle 11.00, con¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ.¬†Alle 12.00¬†l‚Äôautrice e speaker radiofonica¬†Paola Servente¬†presenter√†¬†‚ÄúIl problema √® Mister Darcy‚Ä̬†(Newton Compton), in dialogo con¬†Sara Menichetti.¬†Alle 17.00¬†ancora le attivit√† per ragazzi di¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ, questa volta con¬†Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, che racconteranno il loro¬†‚ÄúLe avventure del sotto sotto‚Ä̬†(Salani).¬†Alle 17.30¬†una nuova passeggiata di¬†‚ÄúPaesaggi letterari‚Ä̬†all‚Äôinterno della location del festival, con aneddoti e curiosit√† sulla Sala delle Eroine. E ancora:¬†alle 18.00, in collaborazione con EMERGENCY, il¬†ricordo di Gino Strada¬†a partire dal libro ‚ÄúUna persona alla volta‚ÄĚ (Feltrinelli),¬†alle 19.00 l‚Äôomaggio a Pier Paolo Pasolini¬†‚ÄúAzioni Corsare‚ÄĚ, di¬†compagnia Murmuris,¬†alle 19.30¬†la presentazione di¬†‚ÄúSe tornano le rane‚Ä̬†(Alegre Edizioni), di¬†Simona Baldanzi¬†in conversazione con¬†Sacha Naspini,¬†alle 20.30 Maura Chiulli¬†parler√† di¬†‚ÄúHo amato anche a terra‚Ä̬†(Hacca). Conclusione¬†alle 21.30¬†con la giornalista¬†Annalisa Camilli, con la sua¬†testimonianza dalla citt√† di Kiev¬†durante il conflitto in corso.

IMPRUNETA DEI LETTORI

Ultimo appuntamento del festival con la prima edizione a¬†Impruneta, presso il¬†Loggiato del Pellegrino¬†(piazza Buondelmonti), il¬†28 e 29 ottobre. Si parte venerd√¨ con un appuntamento di¬†‚ÄúIo leggo‚Ä̬†in collaborazione con Casa Editrice KM,¬†alle 17.00, e¬†alle 17.30¬†una passeggiata firmata¬†‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ. Il pomeriggio terminer√† con due novit√† fresche di stampa:¬†alle 18.00 Alessia Gazzola, creatrice del fortunato personaggio dell‚Äôaspirante medico legale Alice Allevi, presenter√† il nuovo romanzo, seguita¬†alle 19.00¬†da¬†Sveva Casati Modignani,¬†che a sua volta porter√† al festival l‚Äôultimo lavoro. Conclusione¬†sabato 29: al via¬†alle 17.00¬†con¬†‚ÄúIo leggo‚ÄĚ, che vedr√† protagonista la cantautrice Letizia Fuochi con una versione in musica del racconto di Marco Vichi ‚ÄúIl coraggio del cinghialino‚ÄĚ (Guanda).¬†Alle 17.30 ‚ÄúPaesaggi letterari‚ÄĚ, e¬†alle 18.00 Paolo Codazzi¬†racconter√† al pubblico¬†‚ÄúLo storiografo dei disguidi‚Ä̬†(Arkadia Editore). Chiusura¬†alle 19.00¬†con¬†Leonardo Gori, che presenter√†¬†‚ÄúQuella vecchia storia‚Ä̬†(Tea) in dialogo con¬†Gian Andrea Cerone¬†che parler√† del suo¬†‚ÄúLe notti senza sonno‚Ä̬†(Guanda).

