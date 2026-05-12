www.controradio.it 🎧 Violenza cieca nel centro di Prato. 23enne accoltellato al cuore. Fermati due giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Violenza cieca nel centro di Prato. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al cuore nella notte in piazza Mercatale dopo aver tentato di difendere una collega: è ricoverato in condizioni gravissime. La polizia ha fermato due giovani poche ore dopo l’aggressione.

PRATO. Notte di sangue nel centro città, dove un ragazzo di 23 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato in piazza Mercatale, a pochi passi dai locali della movida. Due uomini, un italiano e un cittadino sudamericano, sono stati fermati dalla polizia nelle ore successive all’aggressione.

Il fatto è avvenuto poco dopo l’una. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, dipendente di uno dei locali che si affacciano sulla piazza, aveva appena finito il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega. I due sarebbero stati avvicinati da due uomini che avrebbero prima infastidito la ragazza e poi chiesto soldi al ventitreenne. Al suo rifiuto, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti.

Uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello colpendo il giovane in pieno petto, all’altezza del cuore. Il ragazzo si è accasciato a terra perdendo conoscenza. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi del 118: il ventitreenne era già in arresto cardiaco ed è stato rianimato direttamente in piazza dai sanitari, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Santo Stefano. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, intubato e in prognosi riservata. Le sue condizioni restano molto gravi.

Le volanti della polizia hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Nel corso della notte gli agenti sono riusciti a rintracciare i due presunti responsabili, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza nell’area di piazza Mercatale, da tempo al centro di polemiche per episodi di degrado e violenza nelle ore notturne.