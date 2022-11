🎧 Tumori, torna il paniere delle eccellenze di Ant

By

Torna il paniere delle eccellenze di Ant, confezione regalo realizzata grazie alla generosità di numerose aziende locali toscane e che l’associazione nazionale tumori mette in vendita per finanziare l’attività di assistenza domiciliare gratuita della fondazione ai malori oncologici. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza della vicepresidente regionale Stefania Saccardi e del governatore della Toscana Eugenio Giani.

I panieri costano dai 25 ai 35 euro e servono per contribuire alla missione di Ant, che assiste gratuitamente le persone malate alle prese con i tumori a domicilio. In Toscana questo servizio va avanti dal 2007. Il paniere delle eccellenze valorizza la ricchissima tradizione enogastronomica toscana. Come sempre lo realizzano grazie alla generosità delle aziende locali che anche quest’anno hanno confermato il loro sostegno.

Si tratta quindi di un contenitore di eccellenze enogastronomiche e agroalimentari locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora), ma anche un insieme di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore. Fornisce fornisce uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. Si tratta di un progetto molto semplice, ma che porta con sé un grande valore solidale perché certifica un’alleanza tra aziende, cittadini e mondo della sanità.

“Siamo giunti alla sesta edizione – dice Simone Martini, delegato Ant per Firenze -. Questo progetto finanzia i servizi di assistenza domiciliare sia per quanto riguarda gli adulti che i bambini. Tutto il ricavato andrà a finanziare il nostro servizio, cercando anche di implementare l’attività che svolgiamo nei confronti delle famiglie”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente regionale Eugenio Giani e dalla vicepresidente Stefania Saccardi, presenti entrambi alla conferenza stampa di stamani a Palazzo Strozzi Sacrati, che hanno sottolineato l’impegno dell’associazione nella lotta ai tumori e confermato il pieno sostegno della giunta regionale affinché iniziative come questa trovino sempre più continuità anche in futuro.